Çin, tehdit etti

Çin Devlet Televizyonu CCTV’ye göre Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ülkesini bölmeye yönelik her türlü girişimin “çiğnenmiş cesetler ve parçalanmış kemiklerle son bulacağını” söyledi.

Bbc’de geçen habere göre Şi ayrıca, “bu girişimleri destekleyen dış güçleri boş hayaller kurmamaları” konusunda uyardı. Hong Kong’da Çin yönetimine karşı aylardır protesto gösterileri yapılıyor. Pekin, Uygur Türklerine yönelik muamelesi nedeniyle de ABD ve diğer ülkelerin baskısıyla karşı karşıya. Nepal Başbakanı Oli de açıklamasında ülkesinde Çin karşıtı faaliyetlere izin vermeyeceklerini söyledi.

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