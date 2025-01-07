"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Çin - Tibet'teki 6,8 büyüklüğündeki depremde 95 kişi öldü

07 Ocak 2025, Salı 14:17
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 95 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, depremde 95 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

Devlet Başkanı Şi'den topyekun kurtarma çalışmaları talimatı

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi için topyekun kurtarma çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Şi, depremde yaralananların tedavi edilmesi ve ikincil felaketlerin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışmaların etkin şekilde ele alınması için azami çaba gösterilmesini isteyen Şi, deprem izleme ve erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi, acil kurtarma malzemelerinin tahsis edilmesi, hasarlı altyapının onarımının hızlandırılması, bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve herkes için güvenli ve sıcak bir kışın garanti edilmesi gerektiğini belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'in Tibet bölgesindeki depremde ölü sayısı 126'ya yükseldi

    ABD'li yönetmen Moore: Gazze'deki soykırım güçlü propagandayla gizleniyor!

    Çin - Tibet'teki 6,8 büyüklüğündeki depremde 95 kişi öldü

    En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

    Şam Havalimanı'nda yeniden uluslararası uçuş heyecanı

    Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

    ABD'deki 13 eyalette ''kar ve şiddetli soğuk'' alarmı: En 3 kişi öldü

    Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

    Trudeau istifa edeceğini duyurdu

    Madencilik ve yangınlar ormanları tahrip ediyor

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak

    Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

    Yeter! Söz milletin! - Demokrat Parti’nin 78 yıldönümü kutlanıyor

    DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”

    Filistin Sağlık Bakanlığı: İlâç ve tıbbî malzemeyle ilgili büyük bir yoklukla karşı karşıyayız

    İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

    Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

    Milyonlar Hazret-i Mevlânâ'yı ziyaret etti

    Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Üstad’a dil uzatmıştı, iflâh olmadı
    Ahmet BATTAL

    İkinci çözüm süreci mi?
    Cevher İLHAN

    Ekonomide iflasın ikrarı...
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâse’de dualar makbuldür
    Misbah ERATİLLA

    Barla’ya vefa yolculuğu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Çorum’da hizmet konuşuldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş hararetini Cehennemden alıyor
    Faruk ÇAKIR

    Jimmy Carter’ın bakışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.