Çin, Uygur zulmünü inkar ediyor

Wang, ABD'nin giden Trump yönetiminin ardından gelen Biden yönetiminin de Sincan özerk bölgesinde Uygur halkına 'soykırım' düzenlendiği iddiasına yanıt verdi.

Çin'de Ulusal Halk Kongresi'nin mart boyu sürecek yıllık toplantısına koşut Dışişleri Bakanı Wang Yi de yıllık basın toplantısını düzenledi. Wang, BBC gibi önde gelen Batılı medya kuruluşlarında çıkan haberleri müteakip ABD'nin giden Donald Trump yönetiminin de gelen Joe Biden yönetiminin de Çin'i Sincan özerk bölgesindeki Uygur halkına 'soykırım' düzenlemekle suçlamasına yanıt verdi.

Batılı siyasetçilerin Sincan'da olan bitenle ilgili gerçeklere değil yalanlara inanmayı tercih ettiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı, isteyenlerin gelip bölgeyi ziyaret etmesinden Pekin'in memnuniyet duyacağını dile getirdi.

"Sincan'daki sözde 'soykırım' gülünç derecede saçma. Gizli saikleri olan bu söylenti, tümden yalan" diyen Wang, şöyle devam etti:

"Söz soykırıma geldiğinde, çoğu insan 16. yüzyılda Kuzey Amerika'daki yerlileri, 19, yüzyıldaki Afrikalı köleleri, 20. yüzyıldaki Yahudileri ve hala mücadele veren Avustralya'nın yerlilerini düşünür."

Çin'de Uygurlara muameleyi 'soykırım' diye niteleyen ülkelerin başını ABD, Kanada, Hollanda çekiyor. Çin yönetimi, Sincan'daki Uygurları yeniden eğitme kamplarıyla ilgili yayınlarının ardından BBC World News kanalını yasakladı. BM'ye göre kamplarda en az bir milyon Uygur tutuldu. Pekin, kamplarda Uygurlara aşırılıkçı, cihatçı fikirlerden uzaklaşmalarını sağlayacak şekilde eğitim verdiğini savunuyor.