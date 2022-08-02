Çin ve ABD arasında gergin dakikalar

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıdığı öne sürülen uçak Tayvan'a indi. ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı duyuruldu. Uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti. Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor. Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığı bilgisini paylaştı.

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