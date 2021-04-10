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10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çin, yıl sonuna kadar 3 milyar doz aşı üretecek

10 Nisan 2021, Cumartesi 14:23
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Zheng Zhongwei, Çin'in yıl sonuna kadar muhtemelen 3 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmiş olacağını söyledi.

Aynı zamanda Çin'deki Kovid-19 aşı geliştirme projelerini koordine eden bir ekibin başkanlığını yürüten Zheng, "Bu yılın ikinci yarısında, kendi talebimizi tam olarak karşılayabilecek duruma geleceğiz." dedi.

Firmalar üretim kapasitelerini hızlı bir şekilde artırsalar da, bağımsız analistler, Zheng'in iddia ettiği gibi üretimin bu kadar hızlı artıp artmayacağının belli olmadığını dile getiriyor.

Hükümet son güncellemesini 1 Şubat'ta yapmış ve günlük üretilen doz sayısının 5 milyona yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin önde gelen aşı üreticilerinden Sinovac Biotech, mart ayında yaptığı açıklamada, üçüncü üretim tesisini tamamladıktan sonra yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını bildirmişti.

Çin Ulusal İlaç Grubu Sinopharm da iki ayrı aşısı için 1,1 milyar doz yıllık birleşik üretim kapasitesine sahip olduğunu ancak bu kapasiteyi 3 milyara çıkaracağını bildirmişti.

Bununla birlikte firma, kapasite artırımı için herhangi bir zaman çerçevesi belirlememişti.

Sinopharm'dan cuma günü yapılan açıklamada, nisan ayından itibaren ayda 100 milyon Kovid-19 aşısı tedarik edilebileceği duyurulmuştu.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, aşı
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