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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çin zulmü ‘ölülere’ uzandı

19 Haziran 2021, Cumartesi 20:46
Çin rejimi, daha önce Müslüman mezarlarındaki dinî sembolleri yasaklamıştı. Şimdiler ise katlı mezarlar inşa etmeye başladı. Bunu da daha fazla ceset koymak ve dönüşümlü olarak kullanmak için yapıyor.

Çin rejimi, son 2 yıldır Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’nin defin işlemlerine bazı uygulamalar ve kısıtlamalar getirerek, Türk-İslâm Medeniyetini yansıtan mezarların üzerindeki hilâl ve yıldız simgesinin, âyet veya kişi bilgilerinin bulunmasını yasakladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Doğu Türkistan’ın bir bölgesinde yeni inşa edilmiş büyük bir mezarlık yer aldı. Hepsi aynı büyüklükte inşa edilen ve Müslümanların cenaze kurallarına uygun yapılmayan mezarlıkların halka zorla dayatılacağı iddia edildi.

 ÇİN’İN DİN DÜŞMANLIĞI DEVAM EDİYOR

Turkistanpress’in haberine göre, daha önceki raporlar ve şahit ifadeleri, Çin rejimi tarafından Uygur mezarlıklarındaki İslâmî sembollerin, kubbe ve hilâlin kaldırıldığını, cenaze namazlarının kılınmasına izin verilmediğini, mezar taşına yazılan âyet ve şahsın bilgilerinin yasadışı belirlenerek kaldırıldığını veya mezarla beraber yok edildiğini doğruluyor. Öte yandan daha fazla ceset koymak veya mezarları dönüşümlü olarak kullanmak adına 4 katlı mezarlarında inşa edildiği biliniyor.

Etiketler: Çin, zulüm, ölü
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