Çinli aktivistlerden BM'ye "Tiananmen katliamı" araştırılsın çağrısı

Çinli aktivistler, Çin'in Pekin kentinde Tiananmen Meydanı'ndaki demokrasi yanlısı protestoların kanlı şekilde bastırıldığı katliamın araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne çağrı yaptı.

Tiananmen Meydanı'nda 30 yıl önce binlerce eylemcinin demokrasi ve insan hakları talebiyle yaptığı gösterilere katılmış olan 20'den fazla Çinli aktivist, Çin Komünist Partisi'nin gösteriler sırasında ve sonrasında uyguladığı şiddet ve insan hakları ihlallerinin araştırılması taleplerinin BM'ye sunulduğunu söyledi.

"Tiananmen katliamı" olarak da tanımlanan olaylara ilişkin şikayetler, BM'nin üst düzey insan hakları organı İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'de 24 Haziran'da başlayacak 3 haftalık oturumu öncesi gönderildi.

Aktivistlerden biri, "İnsan Hakları Komisyonu'ndan Çin hükümetinin barışçıl protestolara yönelik askeri müdaheleler sırasında insan haklarına ve temel özgürlüklere karşı ağır ihlallerini araştırmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aktivistler ayrıca 3-4 Haziran 1989'de yaşanan olaylarla ilgili sessizliği kıran Çin vatandaşlarının son 30 yıldır maruz kaldığı zulüm ile de insan haklarının ihlal edildiğinin altını çizdi.

BM'ye çağrıda bulunan gruba göre, "Tiananmen katliamı" ile ilgili Pekin yönetimi bir kamu davası açmadı ve bağımsız bir soruşturmaya izin vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Çinli Wang, "30 yıl önce başlayan katliam henüz bitmedi. Çin hükümeti kurbanları suçlu buldu; çok sayıda insan hâlâ sürgünde ve kendi vatanlarına dönme hakkından mahkum bırakıldı." ifadelerini kullandı.