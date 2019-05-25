"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Çipras'tan Türkiye ve Ege açıklaması

25 Mayıs 2019, Cumartesi 18:45
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de yaşanabilecek bir ‘kaza’dan kaçınılması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu söyledi.

Devlet televizyonu ERT'ye bir röportaj veren Çipras, Sibiu'daki son gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısında, ‘tüm Avrupalı liderlerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne desteklerini ve Türkiye'nin petrol arama bölgesindeki ‘yasa dışı eylemlerine’ karşı olduklarını belirttiğini’ ifade etti.

Çipras ayrıca, “Bölgede bir istikrar tesis etmeyi başardık, ancak Türkiye müzakereyi reddeden ve kışkırtma eylemlerini sürdüren tek ülke.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu sabah katıldığı, Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde "Türkiye, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde ve uluslararası hukuk dahilinde çözümünden yana olduğunu her fırsatta dile getirmekte, bu yönde gayret göstermektedir. Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı görmezden gelen girişimlerden kaçınılması, sorunların çözümüne hiçbir yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir" demişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çipras, Ege, Türkiye, açıklama
Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alman siyasetçilerden aşırı sağ uyarısı

    Çipras'tan Türkiye ve Ege açıklaması

    'Körfez tehlikeli bir noktada'

    Sünni vekiller Hamaney'e mektup yazdı

    Vatandaşlarına göre İngiltere krizde

    Orucunu açsın diye oyun durdu

    'ABD'nin asker gönderme kararı tehlikeli'

    ''Suudi Arabistan'ın bu iddiaları yalanlamaması endişelerimizi artırmıştır''

    Marmara Denizi'nde deprem

    Şehit Köklü ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Belediye başkanı cinayetinde 3 tutuklama kararı

    ABD'nin '1500 asker gönderme' kararının detayları ortaya çıktı

    Bakan Koca'dan hekimlerin askerlik yükümlülüğüne ilişkin açıklama

    Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    YSK, demokrasi duvarını yıktı

    Bir tarih hazinesi: Büyük Ömer Camii

    Türkiye’de gençler mutsuz

    Fransa'nın Lyon kentinde son durum?

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamîlik endeksi ve acı gerçekler
    Ahmet BATTAL

    Beni Ukrayna idarecilerine emanet ediniz!
    Genel

    Kimse bu şartlarda yatırım yapmaz
    Süleyman KÖSMENE

    İtikâflı günler başlıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hukuk, vicdan, demokrasi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün ve şükürsüzlüğün göstergeleri
    Genel

    Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
    Kübra ÜNÜVAR

    Bir tarih hazinesi: Büyük Ömer Camii

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.