Çipras'tan Türkiye ve Ege açıklaması

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de yaşanabilecek bir ‘kaza’dan kaçınılması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu söyledi.

Devlet televizyonu ERT'ye bir röportaj veren Çipras, Sibiu'daki son gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısında, ‘tüm Avrupalı liderlerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne desteklerini ve Türkiye'nin petrol arama bölgesindeki ‘yasa dışı eylemlerine’ karşı olduklarını belirttiğini’ ifade etti. Çipras ayrıca, “Bölgede bir istikrar tesis etmeyi başardık, ancak Türkiye müzakereyi reddeden ve kışkırtma eylemlerini sürdüren tek ülke.” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu sabah katıldığı, Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde "Türkiye, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde ve uluslararası hukuk dahilinde çözümünden yana olduğunu her fırsatta dile getirmekte, bu yönde gayret göstermektedir. Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı görmezden gelen girişimlerden kaçınılması, sorunların çözümüne hiçbir yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir" demişti. Euronews Türkçe

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