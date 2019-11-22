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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Çocuk hakları için BM’ye çağrı

22 Kasım 2019, Cuma
Türkiye’deki STK’lar, savaş bölgelerindeki çocuklar için BM’nin üzerine düşen görevi yerine getirmesi çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. yıl dönümünde Yetim Vakfı, İHH İnsanî Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Yeryüzü Çocukları Derneği, savaş bölgelerindeki çocuklar için BM’nin üzerine düşen görevi yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Çocuk hakları ihlalleri artıyor

İndependent’te yer alan habere göre, Fatih’teki Yetim Vakfı merkezinin bahçesinde düzenlenen toplantıda, STK’lar adına ortak açıklama yapan Hüsamettin Orhan, dünyada her geçen gün çocuk hakları ihlâllerinin arttığını bunun sebebinin de savaşlar ve salgın hastalıklar olduğunu söyledi. Suriye’de devam eden iç savaştan dolayı Suriye devletinin çocukları korumadığını hatta çocukların ölümlerine sebep olduğunu öne süren Orhan, savaş bölgesindeki çocukların korunması için BM’nin aktif rol alması gerektiğini vurguladı. BM’nin 2018 verilerine göre dünya genelinde 70,8 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini aktaran Orhan, savaşın sürdüğü Suriye’den dünyanın farklı ülkelerine yayılmış 5,7 milyonun kişinin mülteci olarak yaşadığını, bu rakamın yaklaşık yüzde 45’ini çocukların oluşturduğunu, 500 bin civarında Suriyeli çocuğun da yetim kaldığını ifade etti.

Aile danışman hizmeti verilmeli

Orhan, 2016 yılı itibarıyla dünyada yaklaşık 385 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkati çekerek, az gelişmiş ülkelerde 5 ile 17 yaş arası yaklaşık 4 çocuktan birinin sağlıklarına ve gelişimlerine zarar verebilecek işçilikle uğraştığını söyledi. UNICEF’in 2015 yılı verilerine göre, dünyada 140 milyon yetimin bulunduğunu ifade eden Orhan, sağlıklı veri alınamayan Çin, Brezilya, Rusya ve bazı Afrika ülkeleri de hesaba katıldığında, bu sayının 400 milyon civarında seyrettiğinin tahmin edildiğini kaydetti. Orhan, çocukların daha sağlıklı fert olmaları ve mutlu ailelerin devamı için ‘Aile Danışmanlığı Hizmeti’nin devlet tarafından verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Etiketler: çocuk hakları, BM, çağrı
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