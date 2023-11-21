Çocuklarımız barış içinde bir dünyada yaşamalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde unutulmamalıdır ki dünya üzerindeki hiçbir çocuk savaşlardan, kaos ve krizlerden sorumlu değildir.” dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde unutulmamalıdır ki dünya üzerindeki hiçbir çocuk savaşlardan, kaos ve krizlerden sorumlu değildir. Çocukların dili, dini, ırkı olmaz. Çocuk çocuktur ve dokunulmazdır. Bu duygu ve düşüncülerle hiçbir çocuğumuzun temel hak ve özgürlüklerinden mahrum kalmadığı; barışın, sevginin ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada yaşayabilmeleri umuduyla tüm çocuklarımızı içtenlikle kucaklıyorum” dedi.

Çocuk haklarının korunması tüm dünyanın sorumluluğu

Çocuk haklarının uluslararası alanda güvence altına alındığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 1989’da kabul edildiğini bildiren Palandöken, “O tarihten bu yana çocukların daha iyi şartlarda yaşaması ve güzel yarınlara kavuşması için çalışmalar yapılıyor. Ancak bugün halen dünya üzerinde temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan çok sayıda çocuk var. Çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi tüm dünyanın ortak sorumluluğudur. Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle tüm çocuklarımızın başta şiddetten, savaştan ve sömürüden uzak, eğitim ve öğrenim hakkı öncelikli olmak üzere temel haklarını kullanabildikleri bir dünyada yaşamalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

ANKARA - ERHAN AKKAYA