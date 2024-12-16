Colani: İsrail gerilimi arttırıyor

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmed eş-Şera), sürdürülebilir istikrar için ülkenin hukuk ve kurumlara dayalı bir devlet kurmasının şart olduğunu vurguladı.

Colani, Suriye’nin geleceğinin hukuk, yönetişim ve adalet temellerine dayanması gerektiğini ifade ederek, Beşşar Esad yönetiminin yaptığı hataların tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Esad rejimini devirmek için uzun yıllar hazırlık yaptıklarını aktaran Colani, “Yeni dönemde tüm vatandaşların haklarını ve adaleti garanti altına alacak bir Suriye inşa etmek önceliğimizdir” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırılarını değerlendiren Colani, “İsrail’in argümanları artık dayanaksız ve son ihlalleri haklı çıkarmıyor. Bu saldırılar bölgedeki gerilimi artırıyor” ifadelerini kullandı. Colani, uluslararası toplumu bu gerilim karşısında acil müdahaleye çağırarak, Suriye’nin yeniden inşasına ve egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

‘İRAN HALKINA DÜŞMANLIK BESLEMİYORUZ’

İran’ın bölgedeki politikalarını eleştiren Colani, “İran’ın Suriye’deki yayılımcı projesine son verdik. Ancak İran halkına düşmanlık beslemiyoruz. Bizim sorunumuz, ülkemize zarar veren politikalarla” dedi.