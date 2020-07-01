Covid-19 tedavisinde kullanılacak olan Remdesivir'in fiyatı açıklandı

Covid-19 salgınına karşı Remdesivir adlı ilacı üreten ABD merkezli biyoteknoloji firması Gilead, kişi başına 5 günlük tedavinin 2 bin 340 dolara mal olacağını duyurdu.

İlaç sadece ağır Covid-19 hastalarının bir kısmı üzerinde etki yapıyor. Bu fiyatın gelişmiş ülkelerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası olanlar için geçerli olduğu belirtiliyor.

Gilead, özel sigortası olan hastalar için fiyatın 3 bin 120 dolar olacağını ifade etti. Hastaların ceplerinden ödeyecekleri meblağın sağlık sigortalarına ve gelirlerine bağlı olacağı ifade ediliyor.

Gilead CEO'su Dan O'Day, "Belirsiz bir durum içindeyiz, yeni bir ilacın fiyatını belirliyoruz. Fiyatı belirleyerek herkese ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bazı tüketiciler belirlenen fiyata tepki göstererek vergi mükelleflerinin parasıyla hareket edildiğini hatırlattı.

Bazı uzmanlar Gildead firmasının duyurusuna tepki göstererek ilacın bütün Covid-19 hastaları üzerinde etkili olmadığını hatırlatarak Avrupa ülkelerinde fiyat düzenlemesi olduğunun altını çizdi. Uzmanlar ABD'de Avrupa'ya kıyasla ilaç fiyatlarının daha yüksek olduğunu belirtti.

Cleveland Clinic Enstitüsü'nden Dr. Steven Nissen ise "Ölüm oranını azaltmayan bir ilaç için bu fiyat oldukça yüksek. Hükümetin durumu ele alıp hastalara bu ilacı ücretsiz dağıtması daha etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gilead, 127 yoksul veya gelişmekte olan ülkelerin 'jenerik ilaç' üretmesine izin veriyor, bazı ülkelerde tedavi sürecinin 600 dolara mal olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nde hastalar için tedavide kullanılması önerilen ilk ilaç Remdesivir oldu.

Söz konusu tavsiye bu hafta içinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanacak ya da reddedilecek.