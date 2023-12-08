İngiltere ana muhalefet lideri Starmer’a Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemediği için tepki gösteren bir kişi, “Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuk ölmeli? İnsanlığınız nerede?” diye sordu.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer’a, Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemediği için tepki gösteren bir kişi, “Keir, ateşkes çağrısı yapmadan önce Filistin’de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? İnsanlığınız nerede?” diye sordu. İngiltere’de ana muhalefet lideri Starmer, İskoçya İşçi Partisi’nin gala yemeğine katılmak üzere Glasgow’a tren yolculuğunda ve yolculuk sonrası tren istasyonunda vatandaşların Gazze tepkisiyle karşılaştı. Yolculuk esnasında yanına yaklaşan bir kişi, insan haklarına nerede? Demokrasi nerede?” sorularını yönelterek şu ifadeleri kullandı: Çocukların öldürülmesini durdurun “Filistinliler söz konusu olduğunda bunların hiçbirini göremiyoruz. 7 bin çocuk. Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? 20 bin kişi. Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bu kabul edilemez. İnsanlığınız nerede? İnsanlığınız nerede? Keir Starmer, İsrail’in Gazze’deki soykırımını kolaylaştırıyorsun. Çocukların öldürülmesini durdurun. 7 binden fazla bebeğin katledilmesini durdurun.” ifadelerini kullandı. AA

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