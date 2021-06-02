"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Devrik lider “bilinmeyen bir yere” götürüldü

02 Haziran 2021, Çarşamba 15:59
Myanmar’da askerî darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski fiilî lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile eski Devlet Başkanı Win Myint’in, gözaltında tutuldukları evlerinden alınıp “bilinmeyen bir yere” götürüldüğü öne sürüldü.

Askerî hükümete karşı 16 Nisan’da kurulan ve “sivil hükümet” olarak bilinen Ulusal Birlik Hükümet (NUG), yazılı açıklamasında, Suu Çii ve Myint’in durumlarından endişe duyulduğunu ifade etti. Açıklamada, “Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, Win Myint ve Aun San Suu Çii, bilinmeyen bir yere götürülmüştür.” iddiası yer aldı.

1 Şubat’ta gözaltına alınan ve geçen ay ev hapsine alınan Suu Çii ve Myint, güvenlik gerekçeleri nedeniyle avukatlarıyla görüştürülmüyordu.  Suu Çii, 24 Mayıs’taki duruşmasında ilk defa avukatlarıyla görüştürülmüş ve Yangon’daki askeri mahkeme salonunda hakim karşısına çıkmıştı. 

AA

Etiketler: devrik lider
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devrik lider “bilinmeyen bir yere” götürüldü

    Mermer ocağı için ahırlarını yaktılar

    Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

    Sri Lanka'da çevre felaketi: Tonlarca kimyasal kıyıya vurdu

    İBB'de önceki döneme ait imar yolsuzluğu iddiası

    İTO: Mayısta en çok limonun fiyatı arttı

    Ruhani: Viyana'daki toplantıda ABD ile temel mesele çözüldü

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    'İsrail, ABD'den 1 milyar dolarlık askeri yardım talep edecek'

    DSÖ, Çin aşısı Sinovac'a onay verdi

    Dolar / TL kuru tarihi rekorunu kırdı

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz

    Yerli ve milli kumar

    Bir milyon üniversiteli işsiz

    Dünyada son 24 saat

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Çin Sağlık Komisyonu: Kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez bir insanda rastlandı

    Ekonomi büyüdü, cepler küçüldü

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski Said’den güncel mesajlar
    Abdurrahman AYDIN

    İstişare mi, yoksa meşveret ve şûrâ mı?
    Genel

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (1)
    Faruk ÇAKIR

    Çayları kim ısmarlıyor?
    Raşit YÜCEL

    Zalimlerin santranç oyunları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet, istibdadı şeytan gibi tel’in eder
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıksız beslenmenin ruh sağlığına yansımaları (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.