Devrik lider “bilinmeyen bir yere” götürüldü

Myanmar’da askerî darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski fiilî lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile eski Devlet Başkanı Win Myint’in, gözaltında tutuldukları evlerinden alınıp “bilinmeyen bir yere” götürüldüğü öne sürüldü.

Askerî hükümete karşı 16 Nisan’da kurulan ve “sivil hükümet” olarak bilinen Ulusal Birlik Hükümet (NUG), yazılı açıklamasında, Suu Çii ve Myint’in durumlarından endişe duyulduğunu ifade etti. Açıklamada, “Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, Win Myint ve Aun San Suu Çii, bilinmeyen bir yere götürülmüştür.” iddiası yer aldı.

1 Şubat’ta gözaltına alınan ve geçen ay ev hapsine alınan Suu Çii ve Myint, güvenlik gerekçeleri nedeniyle avukatlarıyla görüştürülmüyordu. Suu Çii, 24 Mayıs’taki duruşmasında ilk defa avukatlarıyla görüştürülmüş ve Yangon’daki askeri mahkeme salonunda hakim karşısına çıkmıştı.