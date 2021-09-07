Direnmeye devam edecek

TACİK LİDER AHMED MESUD, KENDİSİNE BAĞLI GÜÇLERİN AFGANİSTAN’DA TALİBAN’A KARŞI DİRENİŞTEN VAZGEÇMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Talİban güçlerinin Afganistan’ın Pencşir vilayetinde yenilgiye uğrattığı Tacik lider Ahmed Mesud direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi. Taliban’ın sabah saatlerinde Pençşir vilayetine hakim olmasından sonra, bir kısım savaşçısıyla bölgeden ayrılan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Facebook üzerinden açıklama yaptı. Mesud, önceki gün başşehir Kabil’deki Afga- nistan Âlimler Şûrâsı’nın taraflardan çatışmaları sonlandırmaları yönündeki çağrısına tam destek verdiklerini, buna karşın Taliban saldırılarının sürdüğünü belirtti. Kendisine bağlı güçlerin direnmekten vazgeçmeyeceğini belirten Mesud, uluslar arası toplumu Taliban’ın siyasî meşrûiyet ve hak kazanmasında rolü olduğu gerekçesiyle uluslararası toplumu suçladı. AA

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