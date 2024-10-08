Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız deniz yoluyla yarın tahliye edilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın (9 Ekim) yapılacağı, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."

Lübnan'da Bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısı 14 bin

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Lübnan'dan tahliye edilmek üzere 2 bin kişi kapasiteli iki gemi" bugün Mersin'den Beyrut'a gidecek.

Kaynaklar, Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları topladıklarını ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti.

Kaynaklar, gelen cevaplar sonrası "toplam 2 bin kapasiteli" iki geminin bu aşamada yeterli olacağının anlaşıldığı, toplanma alanları ve saati ilgili bilginin vatandaşlara mesaj yoluyla iletileceği ve gemilerin Mersin’den Beyrut’a bugün gideceğini kaydetti.

"Yarın vatandaşlarımız gemilere binecek ve ülkemize dönecekler. Türkiye'de ilk etapta ihtiyaç duyabilecekleri barınma gibi ihtiyaçları için ilgili kurumlarımız hazırlıkları yaptı." ifadesini kullanan kaynaklar, Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.