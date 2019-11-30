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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye başsağlığı

30 Kasım 2019, Cumartesi 10:14
Dışişleri Bakanlığı, Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Londra'daki saldırı nedeniyle iki kişinin öldüğü ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, söz konusu menfur saldırının "terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü" bir kez daha gösterdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bu zor gününde, dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tehdit seviyeleri gözden geçiriliyor

Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polisin olayın terör saldırısı olduğunu doğruladığını ve olaya karışanların adalet önüne çıkarılacağını söylemişti.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da "Terör karşısında birlik içinde ve kararlı durmalıyız ve duracağız." ifadesini kullanmış, bu ay başında bir alt kademeye indirilen terör tehdit seviyesinin sürekli gözden geçirildiğini kaydetmişti.

Haziran 2017'de Londra Köprüsü'nde yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdidi seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, başsağlığı
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