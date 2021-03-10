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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a 'geçmiş olsun' mesajı

10 Mart 2021, Çarşamba 09:57
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'na ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapılarak "Kardeş Suudi Arabistan’a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin askeri sözcüsü General Yahya el Sarie, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını bildirmişti.

Sarie, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada da Ras Tanura Limanı'ndaki Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerindeki askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu belirtmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Dışişleri, Suudi Arabistan, geçmiş olsun, mesaj
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