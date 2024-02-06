Divan kararına saygı gösterin

Belçika’nın başkenti Brüksel’de avukatlar, Gazze’de acilen ateşkes sağlanmasını ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararına saygı gösterilmesini talep etti.

Brüksel’deki beş hukuk bürosundan avukatlar, Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan avukatlar, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarını ve ablukayı protesto etti. UAD kararının uygulanmasını isteyen avukatlar, ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) finansmanını durdurma kararını kınadı. Avukatların yayımladıkları ortak bildiride, “UAD’nin kararına saygı gösterilmesi ve dolayısıyla İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırımının önlenmesi bizim için hayati önem taşıyor.” denildi. AA

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