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5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

05 Eylül 2019, Perşembe 09:29
Üçüncü kategorideki kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya da başladı.

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve daha sonra tekrar 3'e çıkan Dorian kasırgasının, ABD'nin Güney Carolina'dan sonra Florida ve Georgia eyaletlerini de vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 185 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Dorian, kasırga, ABD
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