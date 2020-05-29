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DSÖ: Acele edilmesin

29 Mayıs 2020, Cuma 22:53
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, vak’a sayısında artışa dikkat çekerek, sosyal kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili olarak acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Müdürlüğü Direktörü Dr. Hans Kluge, video konferans aracılığıyla  düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınında Avrupa’daki duruma ilişkin bilgi verdi. DW’deki habere göre Kluge son 14 gün içinde Avrupa bölgesindeki kümülatif vak’a sayısının yüzde 15 arttığına dikkat çekti. Kluge  dünya genelindeki koronavirüs vak’aların yüzde 38’inin, ölümlerin ise yüzde 50’sinin Avrupa’da kaydedildiğini belirtti. DSÖ Avrupa Bölge Müdürlüğü Direktörü Kluge, Avrupa bölgesinde son 14 gün içinde kümülatif vak’a sayısında en fazla artış yaşanan ülkelerin Rusya, İngiltere, Türkiye, Belarus ve İtalya olduğuna dikkat çekti. Kluge, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 72’sinin İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’da kaydedildiğini söyledi. DSÖ Direktörü, Avrupa bölgesinde toplam 900 milyon nüfusun bulunduğu 53 ülkede 2 milyonun üzerinde koronavirüs vak’ası tesbit edildiğini ve 175 binden fazla kişinin de COVID-19 sebebiyle öldüğünü dile getirdi. Kluge, Mart ayından bu yana Avrupa’nın 24 ülkesinde 159 bin fazla ölüm vak’ası kaydedildiğini belirterek, bu ölümlerin yılın bu döneminde beklenen normal ölüm sayısını çok aştığını kaydetti. Kluge, bölgede koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 94’ünün 60 yaş üzerinde görüldüğünü, ölen bu kişilerin yüzde 97’sinde başka sağlık sorunlarının bulunduğunu söyledi. 

“İnsansız ekonomi yoktur”

Sosyal kısıtlamaların gevşetilmesi ve ekonomilerin tekrar canlandırılması ile ilgili olarak acele edilmemesi gerektiğini belirten Kluge, ekonomiyi korumanın en iyi yolunun insanları korumak olduğunu vurguladı. “İnsansız ekonomi yoktur. COVID-19’un yayılması kontrol altına alınmadan ekonomik toparlanma olamaz” diyen Kluge mesajlarını şu şekilde sıraladı: “Virüsün kontrol altına alınması ve ekonomik toparlanma el ele ilerleyecektir. COVID-19 herkesi etkiliyor, ancak bazılarını daha fazla etkiliyor. Kimseyi geride bırakamayız. Daha eşit ve kapsayıcı farklı ve daha iyi bir ekonomi inşa edebiliriz.” Herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığını belirten Kluge, küresel kriz sırasında sağlık sektörüne yapılan kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi gibi geçmişte yapılan hataların tekrar edilmesinden DSÖ’nün endişe duyduğunu aktardı. Kluge sağlık sektörü ve sosyal korumaya yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti.

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