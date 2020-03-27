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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

DSÖ: Aşı için 12-18 ay beklemek gerek

27 Mart 2020, Cuma 21:56
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "(Covid-19) için bir aşı minimum 12-18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için terapötiklere (tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz." dedi.

Dünya genelinde yarım milyon Covid-19 vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin öldüğünü anımsatan Ghebreyesus, "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüzbinlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda yaşanan "kronik küresel sıkıntının" ise "hayat kurtarmak için verilen ortak çabalar için en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.

En çok ihtiyaç duyan 74 ülkeye yaklaşık 2 milyon bireysel koruyucu ekipman gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, 60 ülkeye de benzer miktarda ekipman göndermek için hazırlık yaptıkları bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, "Daha fazlası gerekiyor. Bu sorun ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile çözülebilir." şeklinde konuştu.

Dünya devletlerine ellerindeki mevcut tüm kaynakları Covid-19'u durdurmak için kullanmaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Covid-19 pandemisiyle mücadele için birleşin. Hiçbir ülke yalnız savaşamaz, sadece birlikte savaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

NTV

Etiketler: DSÖ, aşı
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