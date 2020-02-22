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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

DSÖ'den 'virüs' açıklaması

22 Şubat 2020, Cumartesi 14:39
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, doğru hamleler yapılırsa yeni tip Koronavirüs salgınının büyümemisinin engellenebileceğini ancak "fırsat penceresinin" daraldığını ifade etti.

Ghebreyesus, Çin dışındaki ülkelerdeki vakalarının sayısı çok yüksek olmasa da, epidemiyolojik bağ bulunamayan vakaların sayısından endişe duyduklarını belirtti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, Çin’le bağlantılı olmayan Koronavirüs vakaları hakkında duydukları endişeyi dile getirirken, bu gruba Çin'e daha önce hiç seyahat etmeyenlerin ve teşhis konmuş bir kişiyle temasa geçmeyenlerin dahil olduğunu belirtti.

DSÖ Başkanı'nın paylaştığı verilere göre şu ana kadar doğrulanan Kovid-19 vakalarının yüzde 80'i hafif ve yüzde 20'si kritik olarak nitelendirirdi. Doğrulanan vakaların yüzde 2'si ölümle sonuçlandı.

Ghebreyesus, "en büyük endişelerinin virüsün sağlık sistemi zayıf olan ülkelere ulaşması olduğunu" dile getirdi. Yeni bir 'stratejik hazırlık ve karşılık raporu' hazırladıklarını ifade eden Ghebreyesus, DSÖ'nün desteğe ihtiyacı olan ülkeler için 675 milyon dolar destek istediğini ifade etti.

DSÖ Başkanı, bazı Afrika ülkelerine stratejik danışmanlık yapması için yetkililer gönderdiklerini de bildirdi.

Etiketler: DSÖ, virüs, açıklama
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