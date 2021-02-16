DSÖ’ye ‘şeffaflık’ çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde salgınla mücadelede gelinen son noktayı İngiliz halkıyla paylaştı.

Johnson, ülkede koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı tehdidin hâlâ en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Aşılama işlemleriyle ilgili de bilgi paylaşan Johnson, bu şekilde giderse 50 yaş üzeri herkese Nisan sonuna kadar aşı yapılabileceğini ifade etti. Euronews’deki habere göre Boris Johnson, DSÖ’ye ‘tam şeffaflık’ çağrısında bulundu. “Koronavirüs salgınının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz” diyen Johnson, şeffaflık konusunda genel bir anlaşma çağrısında bulundu.

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