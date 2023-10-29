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29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Dünya ateşkes dedi

29 Ekim 2023, Pazar 13:01
193 üyeli BM Genel Kurulunda, Gazze’de “acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının” istendiği karar tasarısı, 45 “çekimser” ve 14 “hayır” oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze’de “acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının” istendiği karar tasarısını kabul etti. Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50’ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. 

Karar, 45 “çekimser” ve 14 “hayır” oyuna karşı 120 oyla kabul edildi. Tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku uyarınca yükümlüklerini yerine getirmeleri gerektiğine işaret edilen kararda, bunun özellikle sivillerin ve sivil alt yapıların korunması için gerçekleşmesi gerektiğinin altı çizildi. İsrailli ve Filistinlilere yönelik terör faaliyetleri ve ayrım gözetmeyen saldırılar dahil her türlü şiddetin kınandığı kararda, “Yasa dışı olarak tutulan tüm sivillerin acilen ve şartsız serbest bırakılması ve uluslararası hukuk uyarınca söz konusu kişilere insani davranılması” çağrısına yer verildi. Kararda, Gazze Şeridi’ndeki “ciddi ve korkunç insani duruma” dikkati çekilirken, çocukların da yoğunlukla bulunduğu sivil toplum üzerindeki etkilere değinildi. “Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim” sağlanması için çağrı yapılan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu çerçevedeki çabalarına tam destek verildiği kaydedildi.

Acil, kalıcı ve sürekli insani ateşkes çağrısı 

Gazze’ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda, BM örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edildi. Uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca sivil Filistin halkının korunması için acilen bir mekanizma oluşturulması çağrısı yapılan kararda, çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesi gerektiğinin altı çizildi. Kararda, İsrail-Filistin çatışmasının uluslararası hukuk ve BM kararlarına uygun şekilde sadece barışçıl yollarla ve iki devletli çözüm temelinde çözülebileceği vurgulandı. Bağlayıcılığı olmasa da, Genel Kurul kararlarının siyasi ağırlığı bulunuyor ve uluslararası topluma güçlü mesaj veriyor.

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BM ateşkes istedi, İsrail saldırdı 

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar sebebiyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail’in, önceki gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi’ndeki Bureyc Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gece boyunca İsrail ordusunun özellikle şehir merkezi ve kuzeyde “şu ana kadarki en yoğun bombardımanı” gerçekleşti. İsrail ordusunun, denizden de Gazze Şeridi’nin batısına saldırıları da devam etti.

BM, İsrail’in Gazze’deki Şifa Hastanesini hedef göstermesiyle ilgili “Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insanî hukukun ihlali olacaktır” açıklamasında bulundu. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise, İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesini hedef göstermesinin ardından “Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı sebebi yoktur.” açıklamasında bulundu.

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Ateşkes kararına “alçakça çağrı” dedi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze’de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak “alçakça çağrı” ithamında bulundu.

Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu’nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi. “BM Genel Kurulu’nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz.” ifadesini kullanan Cohen, Hamas’ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.

AA

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