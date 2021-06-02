"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Dünya genelinde aşılama devam ediyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

02 Haziran 2021, Çarşamba 22:40
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 980 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 681 milyon 910 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 296 milyon 404 bin ile ABD, 218 milyon 550 bin ile Hindistan, 68 milyon 244 bin ile Brezilya, 65 milyon 211 bin ile İngiltere, 51 milyon 540 bin ile Almanya, 36 milyon 782 bin ile Fransa, 35 milyon 435 bin ile İtalya, 30 milyon 990 bin ile Meksika, 29 milyon 425 bin ile Türkiye, 29 milyon 325 bin ile Rusya, 27 milyon 308 bin ile Endonezya, 27 milyon 120 bin ile İspanya, 24 milyon 170 bin ile Kanada ve 20 milyon 540 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 980 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 131,11 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 122,31 ile İsrail, 117,77 ile Malta, 103,17 ile Bahreyn, 97,73 ile Şili, 97,90 ile Moğolistan, 96,60 ile İngiltere, 92,15 ile Macaristan, 89,37 ile Katar, 88,63 ile ABD, 88,12 ile Maldivler, 82,45 ile Uruguay, 76,52 ile Monako ve 73,2 ile İzlanda takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 29 milyon 425 bin 887 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,83 oldu. 16 milyon 770 bin 634 kişiye ilk doz, 12 milyon 655 bin 253 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 172 milyon 3 bini aştı, 3 milyon 577 binden fazla kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında son gelişmeler

    Tek partiyle demokrasi de, huzur da olmaz

    'Ya işini yap, ya sandığı getir'

    Başörtüsü ayrımcılığına yargı engeli

    Basın İlan tartışması büyüyor

    'Ekran bağımlılığı aile-çocuk ilişkisini bozuyor'

    Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümeti kuruyor

    Eğitimde kopuşlar hızlandı

    Dünya genelinde aşılama devam ediyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Avusturya’da tepki çeken çirkin görüntü!

    Tatar: Rum kesimiyle tüm geçiş kapıları 4 Haziran'da açılacak

    İsviçre, 'riskli ülkeler' listesinden Türkiye'yi çıkardı

    İsrail'e ABD kamuoyunun desteği azaldı

    7 bin 181 vaka kayda geçti

    MGK bildirisi açıklandı

    TFF, yabancı futbolcu sayısına ilişkin kararını açıkladı

    Devrik lider “bilinmeyen bir yere” götürüldü

    Mermer ocağı için ahırlarını yaktılar

    Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

    Sri Lanka'da çevre felaketi: Tonlarca kimyasal kıyıya vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra “tek parti”ye mi geldi?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tek partiyle demokrasi de, huzur da olmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (2)
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman ve demokrasi-3
    Cevher İLHAN

    Eğitimde zikzaklı fiyasko
    Faruk ÇAKIR

    Marmara’yı öldürdük mü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları “manevî deli” yapan siyaset
    Mikail YAPRAK

    “Etrafına toplandığımız hizmet-i Kur’ânîye”
    Genel

    Küresel salgında son gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.