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22 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

22 Mart 2020, Pazar 12:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin öldüğü İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin öldüğü Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi öldü.

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Ülkeler bazında vaka sayıları

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 308 bin 500'ü aştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 308 bin 547 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 13 bin 69 kişi öldü ve 95 bin 829 kişi iyileşti.

Çin'de 3 bin 261, Hong Kong'da 4, İtalya'da 4 bin 825, İran'da 1556, İspanya'da 1381, Fransa'da 562, ABD'de 348, İngiltere'de 233, Hollanda'da 136, Güney Kore'de 104, Almanya'da 84, İsviçre'de 80, Belçika'da 67, Japonya'da 44, Endonezya'da 38, Filipinler'de 25, Türkiye'de 21, İsveç'te 20, San Marino'da 20, Kanada'da 19, Brezilya'da 18, Irak'ta 17, Cezayir'de 15, Yunanistan'da 13, Danimarka'da 13, Portekiz'de 12, Mısır'da 10, Malezya'da 9, Avusturya'da 8, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Ekvador'da 7, Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Macaristan'da 4, Arjantin'de 4, Pakistan'da 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Ukrayna'da 3, Fas'ta 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Panama 3, Burkina Faso 3, Arnavutluk'ta 2, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Meksika'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bangladeş'te 2, İsrail, Litvanya, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Martinik, Jamaika, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayıları, binden fazla olan ülkeler

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken; "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karası 81 bin 54, İtalya 53 bin 578, ABD 26 bin 892, İspanya 25 bin 496, Almanya 22 bin 364, İran 20 bin 610, Fransa 14 bin 459, Güney Kore 8 bin 897, İsviçre 6 bin 863, İngiltere 5 bin 18, Hollanda 3 bin 631, Avusturya 3 bin 24, Belçika 2 bin 815, Norveç 2 bin 167, İsveç 1770, Japonya 1766, Kanada 1328, Danimarka 1326, Avustralya 1286, Portekiz 1280, Malezya 1183 ve Brezilya 1178."

AA

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