Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 2 milyon 501 bin 185'e ulaştı.

Tedavi gören vakaların 2 milyon 455 bin 606'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken, 45 bin 579 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 44 bin 866 kişi ile aktif hasta sayısı en fazla ülke olurken, onu 199 bin 193 ile İngiltere, 196 bin 410 ile Rusya, 104 bin 396 ile Brezilya, 91 bin 840 ile Fransa, 76 bin 440 ile İtalya, 58 bin 845 ile İspanya, 51 bin 372 ile Hindistan, 49 bin 813 ile Peru ve 37 bin 641 ile Hollanda izledi.

Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 14 Mayıs itibarıyla 36 bin 712'ye kadar geriledi.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan’da 1 milyonu, 18 Nisan’da 1,5 milyonu, 30 Nisan’da ise 2 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 4 milyon 492 bin 938'e ulaşırken, virüs nedeniyle 301 bin 51 kişi öldü.

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Vaka sayısı 4,5 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 500 bin 850'ye çıktı.

Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 1 milyon 448 bin 460 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (272 bin 646), Rusya (252 bin 245), İngiltere (233 bin 151), İtalya (223 bin 96), Brezilya (197 bin 838), Fransa (178 bin 878) ve Almanya (174 bin 636) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 144 bin 749 olarak açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 691 bin 647 kişi iyileşirken, 2 milyon 507 bin 152 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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Dünyada ölü sayısı 300 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bin 254'e, vaka sayısı ise 4 milyon 479 bin 325'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 85 bin 488 kişinin öldüğü ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 33 bin 614 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 368 ile İtalya, 27 bin 321 ile İspanya, 27 bin 74 ile Fransa, 13 bin 551 ile Brezilya, 8 bin 903 ile Belçika, 7 bin 868 ile Almanya, 6 bin 854 ile İran, 5 bin 590 ile Hollanda, 5 bin 302 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Meksika (4 bin 220), Türkiye (3 bin 952), İsveç (3 bin 529), Hindistan (2 bin 564), Ekvador (2 bin 334), Rusya (2 bin 305), Peru (2 bin 169), İsviçre (1872), İrlanda (1497), Portekiz (1184), Romanya (1046), Endonezya (1043)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 682 bin 960 kişi iyileşirken, 2 milyon 496 bin 111 kişinin ise tedavisi sürüyor.