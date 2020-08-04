"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünya genelinde ölü sayısı 700 bini geçti

04 Ağustos 2020, Salı 23:14
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bin 514'e, vaka sayısı 18 milyon 578 bin 713'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 159 bin 542 ölümle ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 95 bin 78 ile Brezilya, 48 bin 12 ile Meksika, 46 bin 299 ile İngiltere, 39 bin 820 ile Hindistan, 35 bin 171 ile İtalya, 30 bin 294 ile Fransa, 28 bin 498 ile İspanya, 19 bin 811 ile Peru, 17 bin 617 ile İran, 14 bin 351 ile Rusya, 11 bin 17 ile Kolombiya, 9 bin 850 ile Belçika, 9 bin 745 ile Şili, 9 bin 232 ile Almanya, 8 bin 953 ile Kanada, 8 bin 539 ile Güney Afrika, 6 bin 150 ile Hollanda, 5 bin 99 ile Pakistan, 5 bin 808 ile Ekvador, 5 bin 765 ile Türkiye ve 5 bin 747 ile İsveç izledi. 

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Endonezya (5 bin 388), Irak (5 bin 17), Mısır (4 bin 888), Çin (4 bin 634), Arjantin (3 bin 873), Bangladeş (3 bin 234), Bolivya (3 bin 228), Suudi Arabistan (2 bin 984), Romanya (2 bin 480), Filipinler (2 bin 115), Guatemala (2 bin 37), İsviçre (1981), Ukrayna (1764), İrlanda (1763), Portekiz (1739), Polonya (1738), Panama (1497), Kırgızistan (1427), Honduras (1384), Afganistan (1288), Cezayir (1239), Dominik Cumhuriyeti (1213), Kazakistan (1058) ve Japonya (1012)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 11 milyon 786 bin 629 kişi iyileşti, 6 milyon 91 bin 570 kişinin tedavisi ise sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 100'e yükseldi

    Fahrettin Koca: Her adımda risk mesafesini ayarlayın

    Trump, Lübnan'daki patlamayı saldırı olarak niteledi

    Kumar belası aldı başını gidiyor

    Kurbanlıklar elde kaldı

    Ekrandan konuşmak eğitim için yetmez

    Dünyada son 24 saat

    'Nesilsel bir felaketle karşı karşıyayız'

    50 kişi öldü, 2500 yaralı var: Beyrut Valisi, Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti!

    Dışişleri: Beyrut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı

    81 ile 'Kovid-19 tedbirleri'ne ilişkin ek genelge

    Koca'dan endişelendiren değerlendirme

    'Vücudum kilitlendi neye uğradığımı şaşırdım'

    Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını 4 şehir için kaldırdı

    ABD'deki ölü sayısı 160 bine yaklaştı

    Betonlaşma 'denizanaları'nı arttırıyor

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'dan son gelişmeler

    Artan vakalar Belçika'yı yeniden alarma geçirdi

    Malatya 5,2 ile sallandı

    Vaka sayısının 861 bini geçtiği Rusya'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnanç gruplarının bayram buluşması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette sevenler nasıl buluşacak?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor...
    Faruk ÇAKIR

    Elçiye zeval olmaz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetteki dağınıklık ve sonrası
    Genel

    Kurbanlıklar elde kaldı
    Genel

    Kumar belası aldı başını gidiyor
    Risale-i Nur'dan

    Dünya madem fânîdir; değmiyor alâka-i kalbe
    Genel

    Ekrandan konuşmak eğitim için yetmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.