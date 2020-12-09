Dünya genelinde silah satışları yüzde 8.5 arttı

Dünyanın en büyük 25 silah ve askeri teçhizat üretici şirketi 2018'e oranla 2019 yılında satışlarını yüzde 8.5 artırarak toplamda 361 milyar dolarlık ciroya ulaştı.

Listenin ilk 5'ini Amerika Birleşik Devleri (ABD) menşeili şirketler domine ederken, şeffaf ve güvenilir bilgilere ilk kez ulaşılması nedeniyle Çin'den 3 firmanın ilk 10 arasına girmesi dikkati çekti.

İsveç-Stockholm merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI), 2019 yılında dünyada en çok silah satışı yapan ülkeler ve şirketler listesini kamuoyuyla paylaştı.

SIPRI'nin ilk 25 listesindeki firmalar 2019'da 361 milyar dolarlık ciroya ulaşırken, yaklaşık 215 milyar dolarla bu satışların yüzde 61'ini ABD'li silah firmaları gerçekleştirdi.

Dünyanın en çok silah satan ilk 3 firması ABD'li Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman olurken, bu firmaların üretiminin büyük bir kısmı sivil ticari faaliyetler için gerçekleşti.

İlk 25 listesine ilk kez giren 4 Çinli firmaysa yaklaşık 60 milyar dolarlık silah ihracatı rakamına ulaştı ve tüm satışların yüzde 16'sını oluşturdu.

Çinli firmalar bir önceki seneye göre de satışlarını yüzde 4.8 oranında artırdı.