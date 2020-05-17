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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

17 Mayıs 2020, Pazar 10:48
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 722 bin 233'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 313 bin 266 kişi öldü, virüse yakalanan 1 milyon 813 bin 14 kişi de iyileşti.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 507 bin 773 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 90 bin 113 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (276 bin 505), Rusya (272 bin 43), İngiltere (240 bin 161), Brezilya (233 bin 511), İtalya (224 bin 760), Fransa (179 bin 365), Almanya (176 bin 224), Türkiye (148 bin 67), İran (118 bin 392), Hindistan (90 bin 927), Peru (88 bin 541), Çin (82 bin 947), Kanada (75 bin 864), Belçika (54 bin 989), Suudi Arabistan (52 bin 16), Meksika (47 bin 144), Hollanda (43 bin 870), Şili (41 bin 428), Pakistan (40 bin 151), Ekvador (32 bin 763), Katar (30 bin 972), İsviçre (30 bin 572), İsveç (29 bin 677), Portekiz (28 bin 810), Belarus (28 bin 681), Singapur (27 bin 356), İrlanda (24 bin 48), Birleşik Arap Emirlikleri (22 bin 627) ve Bangladeş (20 bin 995)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 34 bin 466, İtalya 31 bin 763, Fransa 27 bin 625, İspanya 27 bin 563, Brezilya 15 bin 662, Belçika 9 bin 5, Almanya 8 bin 27, İran 6 bin 937, Kanada 5 bin 679, Hollanda 5 bin 670, Meksika 5 bin 45, Çin 4 bin 633, Türkiye 4 bin 96, İsveç 3 bin 674, Hindistan 2 bin 872, Ekvador 2 bin 688, Rusya 2 bin 537, Peru 2 bin 523, İsviçre 1879, İrlanda 1533, Portekiz 1203, Pakistan 873, Şili 421, Bangladeş 314, Suudi Arabistan 302, Birleşik Arap Emirlikleri 214, Belarus 160, Singapur 22 ve Katar 15."

AA

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