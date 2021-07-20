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20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Dünya genelinden Kurban Bayramı manzaraları

20 Temmuz 2021, Salı 11:50
Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak kutluyor.

Almanya'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı’nı coşkuyla kutluyor.

Başkent Berlin’deki Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Mevlana ve Şehitlik camileri olmak üzere kentin farklı ilçelerinde bulunan camilere akın etti.

Camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde eda etti.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Berlin Mevlana Camisi’nde isimlerini yazdırarak yapılan kayıt işleminin ardından camiye giren Müslümanlar, imam Hüseyin Tekkanat’ın okuduğu hutbe ve kıldırdığı namazın ardından bayramlaştı.

Rusya

Moskova Merkez Camisi'nde, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, tüm İslam dünyasını bayramını kutlayarak herkesin sağlıklı olmasını ve barış içinde yaşamasını diledi. Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı mesajını okudu.

Daha sonra din görevlilerinden oluşan cemaat salgın kurallarına uygun şekilde bayram namazını kıldı. Kurban Bayramı namazı ve hutbe çevrim içi olarak canlı yayımlandı.

Rusya'da Kovid-19 salgını nedeniyle Müslümanlara bayramı evlerinde karşılamaları tavsiye edildi.

Azerbaycan

Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Bakü'nün en büyük camilerinden Ejder Bey Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için saf tuttu.

Kovid-19 tedbirleri gereği camilere sadece 50 kişi alındığı için bayram namazı 50'şer kişilik cemaatlerle birkaç kez peş peşe kılındı.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de namazını Ejder Bey Camisi'nde eda etti.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi. Dualarda Karabağ savaşı şehitleri de unutulmadı.

Gürcistan

Gürcüler, Türkler ve Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşlarıyla farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde eski Tiflis semtinde bulunan ve "çift mihraplı" diye bilinen Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Camiye gelen Müslümanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki tedbirlere uygun şekilde maskeler kullandı.

Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan Müslümanlar, bayram namazını caminin karşısındaki caddede yere serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'ni dolduran cemaat, kılınan bayram namazından sonra dua etti.

Ülkeye huzur ve barışın gelmesi için dua eden cami cemaati, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi ve memleketin her türlü terör belasından kurtulması için ellerini semaya açtı.

Afganistan'da halk savaşın gölgesinde Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti

Son dönemde hemen hemen her gün şiddet olaylarının yaşandığı Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere pek çok yerde camilere akın etti.

Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Ravza-i Şerif Camisi'ni doldurdu.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası dışarı çıkan Afgan halkı, geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katıldı.

Binlerce Afgan'ın katıldığı bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Caminin avlusu da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırırken, Bosna Hersek genelindeki camilerde bayram namazı eda edildi.

Kuzey Makedonya’da Kurban Bayramı nedeniyle merkezi tören Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp’teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi. Kurban Bayramı namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fetahu, kesilecek kurban etlerinin dini veya etnik kökene bakılmaksızın herkesle paylaşılacağını aktardı.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey meydanında binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da da Müslümanlar camilere akın ederken, Kurban Bayramı vesilesiyle merkezi tören, başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisinde gerçekleşti.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, bayram vesilesiyle verdiği hutbede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kutsal yerlere ziyaretin bu yıl da yasak olduğunu hatırlatarak, imkanı olanların kurban keserek ibadetlerini yerine getirebileceğini söyledi.

Bölge ülkelerinde bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı.

AA

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