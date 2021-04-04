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5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dünya gündemine oturdu: Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla ev hapsindeki Prens Hamza kimdir?

04 Nisan 2021, Pazar 22:30
Ürdün'deki darbe girişimi iddiasıyla evinde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza, mevcut yönetimi "yolsuzlukla" eleştirirken, aşiretlerle güçlü bağ kurmak isteyen Kraliyet mensubu olarak öne çıkıyor.

Ürdün'de 6 yıl veliaht görevinde bulunan ve askeri alanda kariyer yapan Hamza bin Hüseyin ile eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın isimleri darbe girişimi iddiasıyla dün bir anda dünya gündemine oturdu.

 

Ülkedeki yetkili makamlar, Bin Hüseyin'in darbe girişimiyle iltisaklı olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, uluslararası basında ise aksi iddia edildi.

Evinden dışarı çıkmasına izin verilmeyen Bin Hüseyin'in söz konusu başarısız darbe girişiminin arkasında yer alan yetkililerden biri olduğu öne sürülüyor.

Mart 1980'de dünyaya gelen 41 yaşındaki Bin Hüseyin, 1999-2004 yılları arasında Ürdün Veliaht Prensi unvanını taşırken, orduda da subay olarak görev yaptı.

6 yıl veliahtlık görevini sürdüren Bin Hüseyin, Kral 2. Abdullah'ın resmi mektubuyla bu görevden azledildi. Kral 2. Abdullah, kardeşinin yerine veliahtlık unvanını 26 yaşındaki en büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah'a verdi.

Askeri alanda uzmanlaştı

Bin Hüseyin, ilkokulu Ürdün'de okuduktan sonra eğitimine İngiltere'de devam etti. İngiliz Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden 1999'da başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak yer alıp, Zırhlı Tugay'da görev yaptı. Bin Hüseyin ayrıca İngiltere, Polonya, Almanya ve ABD'de çeşitli askeri kurslara katıldı.

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden de 2006'da mezun olan Bin Hüseyin, 2011'de İngiltere'deki King's College London Üniversitesi'nde savunma alanında yüksek lisans yaptı.

Paraşütçülük, keskin nişancılık ve helikopter pilotluğu kurslarına katılarak askeri beceri ve deneyimini zenginleştiren Bin Hüseyin, Ürdün ordusunda tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Bin Hüseyin ordudaki tuğgeneral görevine ek olarak Aralık 2017'de Ürdün Genelkurmay Başkanı'na danışman olarak atandı.

Yurt içi ve dışında çeşitli resmi görevlerde Kral 2. Abdullah'ı temsil eden 41 yaşındaki Prens Hamza bin Hüseyin, Enerji Sektörü Kraliyet Danışma Komitesi Başkanlığını ve Ürdün Basketbol Federasyonunun onursal başkanlığını yürütüyor.

Bin Hüseyin, ayrıca Kraliyet Otomobil Müzesi ve Kraliyet Hava Sporları Kulübü Mütevelli Heyeti'ne başkanlık ediyor.

Kraliyet ailesine muhalif kişiliğiyle tanınıyor

New York Times gazetesi 2012 yılında, Ürdün'de Arap Baharı'nın başlarında yaşanan olaylarda Ürdünlülerin kral olarak Bin Hüseyin'i görmek istediğini yazmıştı.

Gazete o dönem ayrıca, Kral Hüseyin'in vefat etmeden önce Bin Hüseyin'i halefi olarak tercih etmeye meyilli olduğunu ancak henüz okulda olması nedeniyle onu "veliaht" olarak tayin etmek istediğini ileri sürdü.

Bin Hüseyin, özellikle 2018'den itibaren ülkedeki farklı aşiret liderlerini sık sık ziyaret edip onlarla fotoğraf çektiriyor. Kraliyet ailesi halka mesafeli olmakla eleştirilirken Bin Hüseyin ise tam aksine aşiretlerle güçlü bağ kurmaya çalışıyor.

Kral Hüseyin'in dördüncü eşi Nur'dan olan eski Veliaht Prens'in yaptığı iki evlilikten 6 çocuğu bulunuyor.

Oğlu ev hapsinde tutulan eski Ürdün Kraliçesi'nden 'gerçeklerin ortaya çıkarılması' çağrısı

Prens Hamza Bin Hüseyin'in annesi Ürdün'ün eski Kraliçesi Nur el-Hüseyin, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, Ürdün'de dün gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösterdi.

Kraliçe Nur, "Bu çirkin iftiraya uğrayan tüm masumlar için gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını diliyorum. Allah onları korusun ve esirgesin." ifadelerini kullandı.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in son eşi Kraliçe Nur, ülkesinin yanı sıra dünya çapında da tanınırlığa sahip.

Basim Avadallah kimdir?

Darbe girişimi iddiasıyla adı öne çıkan Basım Avadallah da 1964 yılında Kudüs'te doğdu.

Avadallah, ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde okudu. Daha sonra London School of Economics'te (LSE) eğitimine devam etti. 1986'dan 1992'ye kadar çoğunluğu İngiltere'de olmak üzere Yatırım Bankacılığı alanında çalıştı.

Kraliyet Haşimi Mahkemesi'nde Ekonomi Departmanı Müdürü olarak çalışan Avadallah, 2001-2006 yılları arasında Planlama Bakanı, ardından Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

2006-2007 yılları arasında Kral 2. Abdullah'ın Ofis Müdürü olarak atanan Avadallah, 2007 ve 2008 yılları arasında Kraliyet Haşimi Mahkemesi Başkanı olarak görev aldı. 

Ürdün'de üst düzey isimler gözaltında

Ürdün'de dün akşam Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

AA

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