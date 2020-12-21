Dünya, İngiltere ile sınırları kapatıyor

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamanında görüldüğü belirlendi.

Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı.

Türkiye seyahat yasağı getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

Koca, ayrıca İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını açıkladı.

Son tren biletleri

Avrupa ülkeleri de hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı.

Demiryolu firması Eurostar'dan yapılan ilk açıklamada, pazartesi gününden itibaren Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam arasındaki trenlerini iptal edildiği belirtildi. İlerleyen saatlerde yapılan diğer bir açıklamayla da Paris seferlerinin de durdurulacağı bildirildi.

Bu kararlar nedeniyle İngiltere'den Hollanda, Belçika ve Fransa'ya giden trenlerin kalktığı Uluslararası Saint Pancras Tren İstasyonu'nda hareketlilik gözlendi.

Muhtemel son trenleri kaçırmak istemeyen bazı yolcular, daha önce aldıkları biletlerin günleri değiştirerek trenlere binmeye çalıştı.

Avrupa ülkeleri birbiri ardına yasak kararı aldı

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya ve Hollanda, İngiltere'yle uçuşları durduracaklarını bildirdi. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar günü gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.

İtalya Sağlık bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

Avusturya hükümeti, uçuş yasağının ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

Alman yetkililer, pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları yasakladığını ve yasağın 31 Aralık'a kadar süreceğini bildirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıkladı.

İrlanda hükümeti de, İngiltere'den bu ülkeye olan uçuşlara 48 saatlik bir yasak getirdiklerini duyurdu.

AB acil toplanıyor

Avrupa Birliği (AB), nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere pazartesi saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.

İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığından İngiliz basınına yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını "bu hükümetlerinin kendi kararı olarak gördükleri" kaydedildi.

İngiltere Başkakanı Boris Johnson, 5 Kasım-2 Aralık tarihine kadar devam eden karantina ve sonrasında alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının düşmemesinin yüzde 70 daha bulaşıcı olan bir türden kaynaklandığını açıklamıştı.

Arjantin ve Şili, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı

Arjantin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal hükümet, yeni bir Kovid-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle, o ülkedeki epidemiyolojik durumun bir sonucu olarak, İngiltere'ye giden ve İngiltere'den gelen uçuşları askıya almaya karar verdi." ifadesine yer verildi.

Ülkeye bu sabah saatlerinde ulaşması beklenen İngiltere'den gelen uçağın, bu karardan muaf tutulduğu ve yetkililerin bu uçakla gelen yolcular ile uçuş ekibi için özel bir önlem alacağı belirtildi.

Bu arada, salgına karşı uygulanan mevcut kısıtlamalar nedeniyle Arjantin'e sadece kara sınırı bulunan ülkelerden turistlerin girişine izin veriliyor.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de bugüne kadar 41 bin 813 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, ülkede 1 milyon 541 bin 285 kişide görüldü.

Şili

Şili hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle İngiltere ile Şili arasında doğrudan yapılan bütün uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Şili'de oturma izni olmayan ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunmuş yabancıların ülkeye girişinin yasaklandığı, Şili vatandaşlarının ve Şili'de oturma izni olan yabancıların da ülkeye girişlerinin ardından 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacağı belirtildi.

Salı günü itibarıyla yürürlüğe girecek önlemlerin, iki hafta süreyle uygulanacağı ve sonrasında yeniden değerlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 585 bin 545 kişide görülen Kovid-19, bugüne kadar 16 bin 154 kişinin hayatına mal oldu.

Kanada mutasyon riskli koronavirüs nedeniyle İngiltere'den uçuşları durdurdu

Kanada, mutasyon riskli koronavirüs nedeniyle İngiltere'den uçuşları bu geceden itibaren durdurduğunu açıkladı.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'tan Kanada'ya yolcu taşıyan uçuşların, bu gece yerel saatle 00.01 itibariyle süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada kısıtlamanın, güvenlik nedenleriyle kargo uçuşlarında ve halihazırda iniş yapmış uçakların ülkeden çıkışlarında uygulanmayacağı kaydedildi.

Karar, Başbakan Justin Trudeau başkanlığında bazı bakanların da katılımıyla yapılan Kanada Acil Müdahale Grubu Toplantısı sonrası alındı.

Fas, İngiltere uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, devlete ait Fas Havayolları Şirketi yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir duyuruya kadar İngiltere ile gidiş-dönüş hava yolu ulaşımının askıya alındığını belirtti.

Şirket, iki ülke arasında seyahat için bileti bulunan yolcuların, biletlerini ileriki bir tarihe ya da başka bir Avrupa ülkesine ücretsiz şekilde değiştirebileceklerini yahut tazminatlarını alabileceklerini kaydetti.