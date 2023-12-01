Dünya kalıcı ateşekeste ısrarlı

Dünya liderleri İsrail ile Hamas arasında varılan “insani ara”nın kalıcı olması mesajı vermeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında varılan “insani ara”nın uzatılması için yoğun müzakerelerin devam ettiğini, Gazze’de “gerçek bir insani ateşkese” ihtiyaç olduğunu belirtti. Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Filistin konulu toplantıda konuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan “insani ara”nın uzatılması için yoğun müzakerelerin devam ettiğini aktaran Guterres, “Gazze halkı dünyanın gözü önünde destansı bir insani felaketin ortasında. Buna arkamızı dönemeyiz. Gerçek bir insani ateşkese ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Genel Sekreter, İsrail’in saldırılarının başladığı tarihten bu yana Filistin’de 14 binden fazla insanın öldüğünü, on binlerce kişinin yaralandığını hatırlatarak, Gazze’de öldürülenlerin üçte ikisinden fazlasının çocuk ve kadın olduğuna vurgu yaptı.

Soykırımı durdurun

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker, Türk Avrupa Parlamentosu Yüksek Düzeyli İnsan Hakları Konferansı’nın açılışında konuştu. İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı sonucunda çatışmalara “insani ara” verildiğini hatırlatan Türk, bu durumun sivillere bir miktar rahatlama sağladığını ve bazı ailelerin uzun zaman sonra sevdiklerine kavuştuğunu kaydetti. Türk, “Gazze genelinde insani yardıma erişim sağlanmalı ve bu sürdürülebilir olmalı. (Gazze’de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum” ifadelerini kullandı. Konferans, bir grup göstericinin “Gazze’de şimdi ateşkes” ve “soykırımı durdurun” sloganları atmasının ardından gecikmeli olarak başladı.

Siviller daha fazla acı çekmesin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz” dedi. Ghebreyesus ve DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. “Gazze’de çatışmalara ‘insani ara’ sürecinin uzatılmasını ve her iki tarafın rehine ile mahkumların serbest bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, “insani ara”nın DSÖ’nün Gazze’de tıbbi malzeme dağıtımını artırmasına ve Şifa Hastanesi’ndeki hastaları Gazze’nin güneyindeki hastanelere nakletmesine olanak sağladığını belirtti.

Şiddet çözüm değil

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, “Şiddet, daha fazla şiddete neden olur” diyerek Gazze’de tam ateşkesin gerekli olduğunu ifade etti. İsrail-Filistin sorununa ilişkin Francis, diplomaside her şeyin mümkün olduğunu, tarafların bir masa etrafında oturup konuşmaya başladığında sonucun ne olacağının bilinmeyeceğini söyledi. Şiddetin çözüm olmadığını, çözüm için siyasi angajmanın gerekli olduğunu kaydeden Francis, “Aynı zamanda BM’nin temel değerlerinden biri hayat kurtarmaktır. Çatışma olduğunda hayatlar tehlikeye girer. Şimdi görüyoruz ki çatışmanın sonucu, 15 bin kişinin 5 haftada canını feda etmesi oldu” diye konuştu.

Zaman sınırlaması olmamalı

Almanya, Gazze’deki “insani ara”nın daha fazla insani yardım sağlamak amacıyla bir kez daha uzatılması çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, “Bizim görüşümüze göre, Gazze’deki insanlara acil ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilmemiz için insani aranın mümkün olduğu kadar uzun sürmesi gerekiyor” dedi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gazze’de ateşkes için zaman sınırlaması olmaması gerektiğini belirterek buraya yönelik ablukanın kaldırılmasını talep etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan “insani aranın” uzatılmasını ve Gazze’ye yönelik insani yardımları görüşmek üzere Tel Aviv’e gitti.

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İsrail’e yaptırım teklifine de red

İsrail’in Gazze’ye saldırısı karşısında Türkiye’nin neden gerekli yaptırımları yapmadığı konusunda verilen önerge AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi. TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi’nin ‘televizyonlardaki gündüz kuşağı programları’ İYİ Parti’nin ‘köylerin mahalleye dönüştürülmesi’, HEDEP’in ‘İsrail’in Gazze’ye saldırısı’ CHP’nin emeklilerle ilgili önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü. Muhalefetin önerileri reddedildi. Sözcü’nün haberine göre HEDEP, ‘İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı karşısında Türkiye’nin neden gerekli yaptırımları yapmadığının’ araştırılmasını önermişti.

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Çözüm iki devlet

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, iki devletli çözümün Filistinliler ve İsrailliler için barış, güvenlik ve adaleti sağlayacağını söyledi. Lord Ahmed, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu. İsrail’in tarihinin en kötü saldırısına maruz kalırken Filistinlilerin ise devam eden İsrail saldırıları karşısında daha da büyüyen bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ahmed, Gazze’de çatışmalara verilen geçici “insani ara”nın esirlerin serbest kalması ve yardımların ulaşması için önemli olduğunu kaydetti. Ahmed, daha fazla insani yardım için daha fazla fırsat oluşturulması gerektiğini de belirterek, “Esirler serbest bırakılmalı, yardımlar (Gazze’ye) girebilmeli ve siviller korunmalı” dedi.