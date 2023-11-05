"Dünya kamuoyu artık bizimle değil"

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.

Bennett, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını dile getirdi. "Artık dünya kamuoyu bizimle değil." ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı. Bennett, İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.