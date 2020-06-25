"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünyada son 24 saat

25 Haziran 2020, Perşembe 01:55
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 443 bine, can kaybı 123 bin 890'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 25 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 157 bine ulaşırken, can kaybı 52 bin 951'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 613 bin 345 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, can kaybı 8 bin 513'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 368 bin 822 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 16 bin 857 artarak 472 bin 972'ye ulaşırken, 14 bin 907 kişi öldü. Ülkede 271 bin 688 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 81'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 306 bin 862'ye yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 294 bin 166'ya çıkarken, ölenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 327 olarak güncellendi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 644'e, toplam vaka sayısı 239 bin 410'a, iyileşenlerin sayısı 186 bin 111'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 731'e yükselirken, vaka sayısı 161 bin 348, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 74 bin 871 olarak açıklandı.

BM'de 28 personel öldü

Almanya'da başta et fabrikalarında artan Kovid-19 vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı. Başkent Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, salgın nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Belçika, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu. Ülkede sinema, tiyatro, havuz, eğlence parkları ve bakım merkezleri açılacak.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını nedeniyle 28 personelin öldüğünü duyurdu.

Hırvatistan, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük karantina uygulayacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin 3'üncü aşamada öngörülenden daha fazla gevşetilmeye gidilebileceğini söyledi.

Moldova'da OHAL uzatıldı

Malezya'da salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okullar bugün yeniden açıldı.

Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.

Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Moldova, durumun kötüleşmesi nedeniyle 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Bu tarihi adımın devamı gelmeli

    Eğitimde hibrit modeller olacak

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor

    Her başvuruya aynı cevap

    ABD'nin 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu' açıklandı

    Benzine bir zam daha

    Guterres'ten İsrail'e: Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeç

    Filistin'in bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz

    UCM üyesi 67 ülkeden ABD'ye tepki

    Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar: 'İkinci dalgayı yaşamıyoruz'

    Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

    ABD'de ölü sayısı 123 bin 500'e yükseldi

    Şehit Recep Durak dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Maske takmayan 7 bini aşkın kişiye ceza

    Avrupa'dan İsrail'e karşı 'kararlı' duruş çağrısı

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Valiliklere gönderilen 'düğün' genelgesinde neler var?

    Dürümlü katliamı davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet yürüyüşleri
    Süleyman KÖSMENE

    Şahs-ı manevîden nasıl helallik alınır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kollar yürümekle aşınmaz
    Genel

    Bu tarihi adımın devamı gelmeli
    Genel

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vekâlet, vesayet, vehamet...
    Cenk ÇALIK

    Vazifeperver bir memur: Koronavirüs
    Genel

    Her başvuruya aynı cevap
    Mikail YAPRAK

    “Ölüm sekeratı uyandırmadan uyan!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.