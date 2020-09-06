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7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünyada son 24 saat

06 Eylül 2020, Pazar 23:17
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 27 milyon 217 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 300 bine yaklaştı, salgında bugüne kadar 885 binden fazla kişi öldü.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı 192 bin 864'e, toplam vaka sayısı 6 milyon 432 bin 209'a ulaştı. Ülkede, 3 milyon 707 binden fazla kişi iyileşti.

 

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 4 milyon 92 bin 832’ye, ölenlerin sayısı 125 bin 521’e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 milyon 278 bin 918 olarak açıklandı.

Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 632 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811'e çıktı. Böylelikle salgının başından bu yana en yüksek günlük rakama ulaşılmış oldu. Ülkede ölenlerin sayısı 70 bin 626, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 180 bin 865 olarak kayda geçti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 25 bin 505’e, ölü sayısı 17 bin 820’ye çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 840 bin 949’a ulaştı.

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki bir üniversite ile bir hastanenin hazırladığı raporda, "İspanya'da Kovid-19'da ikinci dalganın yaşandığı ve bunun gelecek günlerde Avrupa'nın geri kalanına da yayılabileceği" uyarısı yapıldı.

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesiyle son 107 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Fransa'da resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge "kırmızı bölge" ilan edildi. Böylece ülkede "kırmızı bölge" sayısı 28'e yükseldi.

Belçika'da vaka sayısı yaklaşık iki haftalık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başladı. Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 825'e, ölenlerin sayısı ise 9 bin 906'ya yükseldi.

İngiliz araştırma şirketi "OnePoll"un yaptığı araştırma, karantinadan sonra her 10 Amerikalıdan 6'sının kendini aşırı halsiz hissettiğini ortaya koydu.

Avustralya’nın Melbourne kentinde, gece sokağa çıkma yasağını da kapsayan ve 13 Eylül’e kadar yürürlükte olan sıkı yasaklar iki hafta daha uzatıldı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanı Hasan Temimi, Irak'ın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) güvenli gördüğü aşıyı ilk satın alacak ülke olacağını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da salgın tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı.

AA

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