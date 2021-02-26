"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünyada son 24 saat

26 Şubat 2021, Cuma 23:30
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 113 milyon 773 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 523 bini, iyileşenlerin sayısı ise 89 milyon 286 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 55 bini, Hindistan'da 11 milyon 68 bini, Brezilya'da 10 milyon 393 bini ve Rusya'da 4 milyon 223 bini geçti.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan "antikor kokteylinin" oksijen takviyesi almayan hastalara verilebileceğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa Birliği (AB) uzun vadede kendisine yetebilecek (Kovid-19 aşısı) üretim kapasitesine ulaşmalı çünkü görünen o ki daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız." dedi.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği bildirildi.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda yer hizmetleri ve yolcu taşımacılığı alanında çalışırken salgın bahane edilerek işten çıkarılan 5 işçi açlık grevine başlarken, işten çıkarılan diğer 225 işçi eylem yaparak onlara destek verdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede her iki kişiden birine aşı yapıldığını belirtirken, İsrail tarafından bağışlanan aşıların da Orta Amerika ülkeleri Honduras ve Guatemala'ya ulaştığı bildirildi.

Güney Kore'de aşı uygulamalarına bugün başlandığı duyurulurken, yönetimin, 65 yaş ve üstü kişiler için herhangi bir aşıyı onaylamaması ülke genelinde eleştirilere yol açtı.

Hong Kong'da ilk aşı uygulamalarına Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısı ile başlandı.

Endonezya'da toplu aşılama programı kapsamında şirketlerin, devlet kontrolünde çalışanları için aşı satın almasına izin çıkarken uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz tarih açıklanmadı.

Fildişi Sahili, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen aşıları alan ikinci ülke oldu.

Japonya’da salgın tedbirleri kapsamında başkent Tokyo dahil 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL), 6 eyalette erken sonlandırılması kararı alındı. Vaka sayılarının düşüş trendini koruduğu 6 eyalette OHAL uygulamasının 28 Şubat itibarıyla sona erdirileceği açıklandı.

Cezayir'de 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu yeni tip koronavirüse rastlandı.

Özbekistan’da askıya alınan fuar ve sergilerin açılmasına izin verildi

Özbekistan'da, salgın nedeniyle 11 ay önce askıya alınan fuar ve sergilerin düzenlenmesine izin verildi.

Sırbistan'da vaka sayılarında görülen artış nedeniyle hafta sonu restoran, kafe, spor salonu ve alışveriş merkezlerinin saat 14.00'e kadar çalışmasına izin verileceği kaydedildi.

Sri Lanka'da uluslararası toplumun tepkisini çeken, salgın kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğu, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ülkeyi ziyareti sonrasında kaldırıldı.

ABD’nin Orta Doğu’da görevli iki savaş gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına onay verdi.

Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşıdan 2 milyon doz almak için anlaşmaya varıldığını açıklarken, Arjantin, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısından 904 bin doz aldı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde, ABD’nin ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen 150 doz aşı, yanlış sıcaklıkta bırakıldığı için çöpe atıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 85 ülkeye 170 milyon doz aşı sağlamak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, aşıların yapılmaya devam edilmesine rağmen Avrupa’da tüketici güveninin durgun olduğunu bildirdi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, ülke genelinde 47 eyaleti gezecek olimpiyat ateşi turunun, güzergah üzerinde büyük kalabalıkların toplanması halinde, geçici askıya alınabileceğini açıkladı.

Mısır'ın ünlü tarihçi, hukukçu ve düşünürü Tarık el-Bişri, Kovid-19 nedeniyle öldü.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    STK’lardan hukuk reformu çağrısı

    Dünyada son 24 saat

    Doğu Türkistan bizim dâvâmız

    ABD istihbarat raporunu açıkladı: 'Kaşıkçı'nın öldürülmesini Selman onayladı'

    Demokrasi yoksa, yatırım da yok

    Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0'la geçti

    Hollanda Meclisi de “soykırım” dedi

    Esnafın bütün kredi borçları ertelenmeli

    İlk ödeme için son gün 1 Mart

    Okullarda temizlik uyarısı

    'Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacağız'

    İçişleri Bakanlığı'ndan vergi dairelerine ilişkin genelge

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

    'Aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum'

    Vanlı aileler: Evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz

    BÜ'de Kabe fotoğrafına saygısızlık soruşturmasında yeni gelişme

    Ermenistan'daki darbe girişimi ve Kanal İstanbul gündemine ilişkin açıklama

    'Bu iğrenç savaş suçu için adalet talep etmeliyiz'

    Filistin'deki salgın tablosu endişelendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Günlük lâhika”
    Cevher İLHAN

    “Lebâleb skandal” soruları
    Faruk ÇAKIR

    İlla hak, illa adalet
    Ahmet BATTAL

    Kıymetli destek ve şevk
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’da kuvvetli iman dersi var
    Hüseyin Şahinoğlu

    Şükürden imana mı, imandan şükre mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şahıs” ile, “şahs-ı manevî” farkı
    Rukiye Anar

    Zihinler işgal altında
    Ali HAKKOYMAZ

    Dil sürçmeleri (1)
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Hür’ olmak, ‘kul’ olmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.