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2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Dünyada son 24 saat

01 Haziran 2021, Salı 23:15
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 171 milyon 615 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 567 bine, iyileşenlerin sayısı 153 milyon 959 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 115 bini, Hindistan'da 28 milyon 212 bini, Brezilya'da 16 milyon 547 bini ve Fransa'da 5 milyon 667 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 940 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD ilaç firması Moderna, 18 yaş ve üzeri için geliştirdiği aşının nihai onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuracağını duyurdu.

Hindistan'da Kovid-19 geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz"a Gurugram kentinde yakalananların yüzde 85'inin diyabet hastası olduğu tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ, Kovid-19 teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüs varyantlarına yeni isimler verildiğini bildirdi.

Avrupa Birliğinin (AB), salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında bu yıl 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edeceği açıklandı.

AB, salgın nedeniyle Tunus, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya toplam 460 milyon avro makro finansal destek sağlandığını bildirdi.

İngiltere'de salgının başından bu yana ilk kez günlük ölüm rapor edilmedi.

Almanya'da salgındaki risk seviyesi yeni vakaların gerilemesiyle "çok yüksekten" "yükseğe" düşürüldü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Japonya'da 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuların aşılanmasına başlandı.

Malezya'da son günlerde vaka sayılarında görülen yoğun artışı önlemek üzere tam karantina uygulaması başlatıldı.

Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısını belirlemek amacıyla görevlendirilen ve bilim adamlarından oluşan çalışma grubunun devlet başkanlığına sunduğu raporda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 3 kat fazla olduğu belirtildi.

Avustralya'da mahkeme, federal hükümetin salgın önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat yasağını onayladı.

AA

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