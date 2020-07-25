"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

25 Temmuz 2020, Cumartesi 22:47
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı 645 bine, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 822 bine yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi. Can kaybının 148 bin 530'a ulaştığı ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 28 bini geçti.

ABD'de Florida, vaka sayısında New York'u geride bırakarak, California'dan sonra ülkede en fazla vaka görülen ikinci eyalet oldu.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 343 bin 366’ya, can kaybı 85 bin 238’e çıktı. Ülkede 1 milyon 592 bin 281 kişi iyileşti.

Temmuz ayının başında Kovid-19’a yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı.

Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 336 bin 861'e, can kaybı 31 bin 358'e ulaştı. Ülkede 849 bin 432 kişinin iyileştiği bildirildi.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinin Bellary bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki kadın, iyileşti.

Ülkede bir potansiyel aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 806 bin 720’ye, ölü sayısı 13 bin 192’ye yükseldi.

Can kayıpları İspanya'da 28 bin 432, İtalya’da 35 bin 102, Meksika’da ise 42 bin 645 olarak açıklandı.

İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan yeni vakaların, Avrupa'nın diğer ülkelerinde endişe yaratmaya başladığı ifade edildi.

Portekiz'de bazı akademisyen, bilim merkezleri ve şirketlerin iş birliyle yürütülen çalışmalarda Kovid-19 virüsünü etkisizleştirdiği öne sürülen ilk maskenin geliştirildiği bildirildi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin 31 Temmuz'da tekrar bir araya gelerek Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri değerlendireceği kaydedildi.

Salgın nedeniyle riskli olarak sınıflandırılan 32 ülkeden Avusturya’ya giriş yapacak kişilere test zorunluluğu getirildi.

Avustralya’da virüsün yayılmasına karşı yeni tedbirler aldıklarını duyuran Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, zorunlu haller dışında Victoria eyaletinden gelenleri 29 Temmuz'dan itibaren kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı.

Fas İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bayram namazının camilerde ve ibadethanelerde toplu halde kılınmayacağı belirtildi.

Endonezya’da hayvan kesim yerlerinde sadece görevli kişilerin alanda bulunmasını talep eden yetkililer, kasap ve et dağıtanların eldiven ve maske takma zorunluluğunun bulunduğunu bildirdi.

Kovid-19'a yakalanan Lübnanlı şarkıcı ve sanatçı Mervan Mahfuz (78) hastalığa yenik düşerek öldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 994 kişide virüs tespit edildi, vaka sayısı 421 bin 996'ya yükseldi.

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da 15 meclis üyesinde Kovid-19 tespit edildi.

Pakistan'da toplam vaka sayısı 271 bin 887’e çıkarken son 24 saatte 24 kişinin öldüğü, salgın dolayısıyla şimdiye kadar ölenlerin sayınının 5 bin 787’ye yükseldiği kaydedildi. Son 24 saatte ölenlerin sayısı, mayıstan bu yana görülen en düşük rakam oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının ABD yaptırımları ve salgın nedeniyle "çok ağır bir süreç geçirdiğini" söyledi.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 30 Temmuz Perşembe günü Kovid-19 kurbanları için ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

Öte yandan, Ceenbekov'un katılımıyla başkent Bişkek'te 100 yatak kapasiteli hastanenin temeli atıldı.

Çin’de yaklaşık 6 aydır kapalı olan sinema salonları bu hafta aralarında Pekin’in de bulunduğu büyük şehirlerde kısmi olarak yeniden açılmaya başladı.

AA

Okunma Sayısı: 526
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YKS sonuçları ürkütücü

    Yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira

    Koca: Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var

    Malezyalı kuruluş WADAH'tan Türkiye'ye Ayasofya Camii tebriği

    Belarus Cumhurbaşkanı: Koronavirüsü semptom göstermeden atlattım

    DSÖ uyardı: Kovid-19 mevsimsel değil

    İran ve Ukrayna düşürülen uçak için tazminat görüşmelerine başlayacak

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 860 bini geçti

    Dışişleri’nden ABD’ye tepki

    Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

    Lübnan Başbakanı İsrail sınırında yaşanan olaylar hakkında konuştu

    'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum'

    Kim Jong-un: Nükleer silahlar güvenlik garantimiz

    İspanya'da pandemi nedeniyle 1 milyon istihdam kaybı

    DSÖ'den Covid-19 açıklaması

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 16 milyon 653 bini aştı

    Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlere kulak verelim

    Gerçekler sansürlenemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yan yanayız, bir aradayız”dan üç yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Adalet mi, hilâfet mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Tevriye günü zikir ve duâları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (1)
    Genel

    YKS sonuçları ürkütücü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Cevher İLHAN

    Demokratik açılım
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya için destek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.