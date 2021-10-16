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16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünyada yoksulluk 1990'dan bu yana ilk kez arttı

16 Ekim 2021, Cumartesi 13:36
Dünyada yoksulluğu 2030'da bitirmeyi hedefleyen Birleşmiş Milletler, yoksulluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1990'dan bu yana ilk kez 2020'de arttığını açıkladı.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere göre günde 5,50 doların altında kazananlar yoksul kabul edilirken 1,90 doların altında kazancı olanlar aşırı yoksul olarak değerlendiriliyor.

Dünya her bölgesinde yaşayan yoksulların yarısı çocuklardan oluşurken birçok bölge ve yaş grubunda ise yoksulların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Dünyadaki 15 yaş ve üzeri yoksulların yüzde 70'i ya hiç eğitim almamış ya da basit düzeyde eğitim almış kişilerden meydana geliyor.

En büyük yoksul nüfusa sahip Sahra Altı Afrika'da Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya ve Madagaskar tüm yoksulların yarısını oluşturuyor.

Yeni yoksulların çoğunluğunu kentlerde yaşayanlar oluşturuyor

Dünyadaki yoksulların yüzde 40'ı, kırılgan ekonomiye sahip ülkeler ile iç karışıklıkların, şiddetin ve çatışmaların olduğu yerlerde yaşarken bu sayının gelecek 10 yılda yüzde 67'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Son iki yılda yoksul sayısının artmasının ana sebebini küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını oluşturuyor. "Yeni yoksul" kavramının ortaya çıkmasına sebep olan salgın, 1990'den bu yana düşüşte olan yoksul sayısını artırırken yeni yoksulların büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor.

Tarımla uğraşanlardan ziyade üretim ve hizmet sektöründe çalışanların oluşturduğu yeni yoksullar çoğunlukla salgın kısıtlamaları nedeniyle kapanan ve kısıtlanan işlerde çalışanlardan çıkıyor.

Salgın olmasaydı yoksullar dünya nüfusunun yüzde 7,9'unu oluşturacaktı

Dünya Bankasına göre günlük 1,90 dolar ve altında kazanç elde edenlerin sayısı, 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 9,1 ila 9,4'ünü oluşturdu.

Bu sayının bu noktaya ulaşmasının arkasındaki en büyük sebep olarak salgını gösteren Dünya Bankası, salgın olmasaydı 2020 yılında dünya nüfusunun yüzde 7,9'unun yoksul olacağını açıkladı.

Salgının etkisiyle yaklaşık yüzde 1,4 artan yoksulluğun zaten yoksul olan ülkeler ile bazı orta gelirli ülkelerdeki yoksullukla ilişkili olduğunu belirten Dünya Bankası, özellikle orta gelirli ülkelerde yoksul artışının genel artışın yüzde 82'sine denk geleceğine de dikkati çekti.

Dünya Bankası, dünyada günlük 1,9 doların altında kazananların oranını neredeyse her 10 kişiden biri olarak açıklarken dünyanın yaklaşık yarısı, günde 5,5 dolar ve altında kazanıyor.

Yoksulluk 1990'dan beri ilk kez artış gösterdi

BM ise salgının da etkisiyle yoksul sayısının 2021 yılında 143 ila 163 milyon arasında artacağını tahmin ediyor.

Salgın öncesi dönemle kıyaslandığında yaşanacak yoksul artışının yaklaşık yarısının Güney Asya, yaklaşık üçte birinin ise Sahra Altı Afrika'da görüleceğine vurgu yapan BM, Orta Doğu ile Kuzey Afrika'da 2015 yılıyla 2018 yılı arasında yoksul sayısının iki katına çıktığının altını çizdi.

Bunun sebepleri arasında Suriye ve Yemen'deki iç karışıklığı gösteren BM, salgının tüm dünyada refah paylaşımını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine en büyük zararı Kovid-19'un verdiği, BM'nin "Kovid-19'un küresel yoksulluk üzerindeki etkisine ilişkin tahminler" raporunda da yer aldı.

Bu rapora göre 2030'da tamamen bitirilmesi hedeflenen yoksulluk, 1990'dan bu yana ilk kez 2020'de artış gösterdi, bazı bölgelerde 1990'lardaki seviyelerde seyretti.

AA

Etiketler: yoksulluk
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