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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde Türkiye'den sadece iki üniversite var

12 Eylül 2019, Perşembe 11:27
İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayımlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde ilk 500'e Türkiye'den Çankaya ve Sabancı üniversiteleri girdi.

THE'nin 2020 yılını göz önüne alarak yaptığı listede ilk 600'ün içine Bilkent, Hacettepe, Koç; ilk 800'ün içine ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ girdi.

Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralama gibi 13 unsuru göz önüne alıyor.

2019 listesinde Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ilk 500 içinde yer almıştı.

Türkiye'nin listede değerlendirmeye tabi tutulan toplamda 34 üniversitesi var.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi, dört yıldır listede dünyanın en iyi üniversitesi olarak ilk sıradaki yerini koruyor.

Oxford Üniversitesi'ni ikinci sırada ABD'den California Institute of Technology, üçüncü sırada İngiltere'den Cambridge Üniversitesi izliyor.

Halen gözde ülke ABD

2020 listesinde 92 ülkeden 1.400 üniversite yer aldı.

Yeni listeyle ilgili yayımladıkları açıklamada THE, Oxford Üniversitesi'nin birinciliğine rağmen İngiltere'deki diğer üniversitelerin sıralamalarda geriye düştüğünü aktardı.

Buna göre ilk 200'de yer alan İngiltere'den 28 üniversitenin 18'i geçen yıla göre sıralamada aşağıya kaydı.

İlk 200 üniversite içinde ABD'den 60, İngiltere'den 28, Almanya'dan 23 ve Avustralya'dan 11 üniversite yer alıyor.

THE'nin yaptığı açıklamaya göre Çin'deki üniversiteler aldıkları devlet fonları sayesinde güçlenirken ABD halen dünyanın en seçkin öğrencilerinin tercih ettiği ülke olarak öne çıkıyor.

Kanada, İtalya ve Almanya üniversitelerinin gücünü artırdığı diğer ülkeler arasında.

Aynı zamanda İran'ın 11 üniversiteyi daha listeye sokarak temsiliyetini 40'a çıkardığı, LatinAmerika'nın ise üniversite yarışında zorlandığı belirtildi.

BBC Türkçe

Etiketler: üniversite, eğitim, dünya, Türkiye, ABD
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