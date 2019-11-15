Dünyanın en iyi trafiğine sahip şehir açıklandı

Fransız yedek parça perakendecisi Mister Auto tarafından yapılan araştırmada, El Paso, "trafik sıkışıklığının en az görüldüğü" ve New York "toplu taşımanın en gelişmiş olduğu" şehir oldu.

Kanada'nın Calgary'nin kenti, 100 şehir arasında yapılan araştırmayla, sürücüler için "dünyanın en iyi trafiğine sahip" şehri oldu. Fransız yedek parça perakendecisi Mister Auto, dünyanın önde gelen 100 şehrinin değerlendirmeye alındığı uluslararası çapta bir araştırmayla, en iyi ve en kötü trafiğe sahip şehirlerini belirledi. Araştırmada 100 şehir, kişi başına düşen araç sayısı, ortalama trafik sıkışıklığı süresi, ölümlü trafik kazası oranı, yakıt, yol ve park ücretleri, toplu taşıma ve hava kalitesi gibi sürüş deneyiminin tüm yönlerine değinen çok sayıda kriterle kıyaslandı. Buna göre, listenin ilk 5 sırasını Calgary, Dubai, Ottava, Bern, El Paso şehirleri oluştururken, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai ise son sırada yer aldı. Dünyaca ünlü şehirlerden Brüksel 69, Amsterdam 71, Paris 72, Dublin 76, Londra 77, Los Angeles 78, Roma 79, Napoli 81, Milano 82 ve New York 87'inci sıradayken, İstanbul ise bu listenin 88'incisi oldu. AA

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