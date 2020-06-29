Amerika’daki iki eyalet haricinde birçok eyalette vak’a sayısının artış göstermesiyle birlikte Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı Dr. Ashish Jha açıklamalarda bulundu.

Harvard Global Sağlık Enstitüsü’nün Başkanı Dr. Jha, “Coronavirus salgını düşündüğümüzden daha uzun sürecek” derken sosyal mesafe ve halka açık yerlerde zorunlu maske uygulamasının 12 ay daha devam etmesi gerekebileceğini söyledi. Öte yandan Minnesota’dan yapılan bir araştırma raporunda da salgının süreci ile ilgili öngörüler yayınlandı. Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politikaları Merkezi’nde yapılan başka bir araştırma raporunda da mevcut koronavirüs salgınının iki yıl daha devam edebileceği belirtiliyor. AA

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