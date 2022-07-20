Ekonomik ve siyasi krizdeki Sri Lanka'da yeni devlet başkanı belli oldu

Sri Lanka Parlamentosunda yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Sri Lanka'da OHAL kararı

Sri Lanka’da 6 milyon kişinin gıda güvenliği yok Ekonomik ve siyasi krizdeki ülkenin 225 üyeli parlamentosunda yapılan gizli oylamada, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yerine gelecek isim belirlendi. Oylamada, Wickremesinghe, 82'ye karşı 134 oyla parti rakibi Dullas Alahapperuma'yı mağlup ederek Devlet Başkanı seçildi. 2024'e kadar görev yapacak Seçimde, Wickremesinghe'nin yanı sıra muhalefetin önde gelen isimlerinden eski Bakan ve Hükümet Sözcüsü Dullas Alahapperuma ile parlamentodaki Marksist kanadın lideri Anura Kumara Dissanayake yarıştı. Oylamadan galibiyetle çıkan Wickremesinghe, normal şartlarda görev süresi 2024'te dolması gereken Rajapaksa'dan geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak. Wickremesinghe, 1999 ve 2005 devlet başkanı seçimlerinde de aday olmuş ancak seçilememişti. AA

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