Sri Lanka’da 6 milyon kişinin gıda güvenliği yok

Dünya Gıda Programı (WFP), tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka’da 6 milyondan fazla kişinin gıda güvenliği olmadığını bildirdi.

Outlook India’nın haberine göre, WFP, Sri Lanka nüfusunun yüzde 28’inden fazlasının (6,3 milyon) gıda güvenliği olmadığını, kriz devam ettikçe durumun daha da kötüleşeceğini aktardı. WFP’nin konuya ilişkin raporunda bu kişilerden en az 65 bin 600’ünün ciddi gıda sıkıntısı yaşadığı, 5,3 milyon kişinin öğün sayısını azaltmak zorunda kaldığı belirtildi. WFP’nin gıda yardımlarını gerçekleştirebilmek için acilen 63 milyon dolara ihtiyacı olduğu ifade edildi. AA

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