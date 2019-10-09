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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ekvador da karıştı: Yasama ve yargı kurumları da faaliyetlerini durdurdu

09 Ekim 2019, Çarşamba 10:24
Ekvador’un başkenti Quito’daki gösteriler dolayısıyla hükümetin ardından yasama ve yargı kurumları da şehirdeki faaliyetlerini askıya aldı.

Ekvador’da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim’de genel ulaştırma grevi olarak başlayan ve tüm ülkede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet eylemlerine dönüşen olaylar, olağanüstü hal ilanına rağmen protestocu yerlilerin de desteği ile sürüyor.

Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun hükümetin merkezini ülkenin güneybatısındaki liman kenti Guayaquil’e taşımasına neden olan olaylar Quito’da bugün de devam ederken, şehre ulaşan protestocu yerlilerin bir kısmı yasama organı Ulusal Meclis binasına zorla girdi.

Kısa süre sonra Ulusal Meclis’ten çıkan yerliler, bölgedeki toplanma alanı Arbolito Parkı'na döndü.

Kentte göstericilerin gece hedef aldığı Kamu Denetçiliği binasında da hasar oluştu.

Çalışmalarına başka kentte devam edecekler

Ülke basınındaki haberlere göre gelişmeler üzerine Ulusal Meclis, Başsavcılık ve Hakimler Konseyi Quito’daki faaliyetlerini durdurarak, durumu değerlendirme kararı aldı. Bu iki erk hükümetin aksine çalışmalarını başka kente taşıma kararı almadı.

Ekvador’un batısındaki Manta kentinde de taksiciler eylem yaptı. Şiddet eylemine dönüşmeyen protesto çerçevesinde taksiciler kentin merkezindeki önemli caddelerden Jaime Chavez Gutierrez’i ulaşıma kapattı.

Ülkenin merkezindeki Cuenca kentinde devam eden genel grev çerçevesinde yine çöpler toplanmadı, kente gaz verilmedi ve toplu taşıma hizmeti sunulmadı.

Bölgesel sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması

Öte yandan, Devlet Başkanı Moreno, olağanüstü hal kararnamesi ile bölgesel sokağa çıkma ve seyahat yasakları getirdi.

Yayımlanan olağanüstü hal kararnamesinde 20.00 ila 05.00 saatlerinde "stratejik binalar" ve Başsavcılığın belirleyeceği yapıların bulunduğu bölgelere yaklaşma ve seyahat yasağı getirildi. 

Bölge sakinlerine de sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanacak yeni karar, OHAL uygulaması boyunca yürürlükte kalacak.

Bu arada İçişleri Bakanı Maria Paula Coro ve Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin kararnamenin yayımlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. 

Jarrin kararnamenin "bir sokağa çıkma yasağı olarak görülebileceğini ama aslında sadece seyahat kısıtlaması" olduğunu savundu.

Romo ise şiddet olaylarının arkasında olduğunu iddia ettikleri eski Devlet Başkanı Rafael Correa taraftarı kişileri belirlediklerini ve bu kişilerden hesap soracaklarını söyledi.

Şu ana kadar 129 kişinin tutuklandığını kaydeden Romo, kaç kişinin gözaltına alındığına, kaç kişinin yaralandığına ya da öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı. 

Katolik Klisesinden diyalog çağrısı

Ekvador’daki en yüksek dini otorite Episkopal Konferansı olayların sakinleşmesi için taraflara çağrıda bulundu. Kilise’den yapılan yazılı açıklamada 'Halkın yöneticiler ile tüm sosyal ve politik aktörlerden beklediği çalışmaların devam edebilmesi için samimi ve saygılı bir diyalog ortamının oluşması" temenni edildi.

Olaylar

Ekvador’da hükümet şubat ayında 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF’nin, kamu harcamalarının kısılması da dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim’de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonunun kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırmacıların 3 Ekim’de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş ve askeri sokaklara çıkarmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri ile başkent Quito ve diğer büyük kentlerde yatışma eğilimine giren gösteriler, yerlilerin desteği ile kırsalda yeniden yoğunlaşmıştı.

Ekvador polisinin sert müdahale ettiği ve 20’den fazla gazeteciyi de hedef aldığı olaylarda onlarca kişi yaralanmış, 1 kişi de ölmüştü.

Göstericilerin de sık sık şiddete başvurduğu, 12 devriye aracının yakıldığı, 11 ambulansın saldırıya uğradığı olaylar nedeniyle şu ana kadar grev organizatörlerinin de aralarında bulunduğu 477 kişi gözaltına alındı.

AA

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