Ekvador halkı yarın sandığa gidecek

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, 2021-2025 yıllarında görev yapacak devlet başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Nüfusu 18 milyona yaklaşan Ekvador'da 16 adayın yarışacağı ve ilk turunda 13 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı seçimde, devlet başkanının yanı sıra 137 meclis üyesi, devlet başkan yardımcısı ve il meclis üyeleri seçilecek.

Seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya en az yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Aksi takdirde, en yüksek oyu alan iki aday 11 Nisan'da ikinci turda yarışacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kontrollü yapılacak oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

Anketlerde seçim yarışının üç aday arasında geçmesi bekleniyor

Seçimlerin, 2007-2017 yıllarında görev yapan eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın desteklediği Umut için Birlik (UNES) koalisyonu adayı Andres Arauz ile son iki seçimi kaybeden Hristiyan Sosyal Partisi ve Politik Partinin (CREO-PSC) adayı muhafazakar Guillermo Lasso ve yerlilerin desteklediği Çokuluslu Birlik Hareketi'nin (Pachakutik) adayı Yaku Perez arasında geçmesi bekleniyor.

