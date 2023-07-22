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23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

El-Ezher Kurumu: İsveç ürünleri boykot edilsin

22 Temmuz 2023, Cumartesi 19:23
Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepki olarak Müslümanları İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

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Ezher'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının sözde "ifade özgürlüğünü" gerekçe göstererek İslam'ın kutsallarına karşı sürdürdüğü kışkırtıcı eylemler şiddetle kınandı.

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren tutumunu sürdürmesi "terör ve düşmanlığa destek" olarak nitelendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu terör suçlularının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermek, İslam'ın yanı sıra diğer dinler ve insanlara karşı suç işleme anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, gerçek özgürlükten ve dinlere saygıdan uzak olduklarını kanıtlayan bu toplulukların alnında duran bir lekedir.

Ezher, dünyadaki tüm özgür insanları Kur'an-ı Kerim'e destek için İsveç ürünlerini boykot etmeyi sürdürmeye davet ediyor."

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik tutumuna karşı kararlı bir duruş sergilememenin "suçluları teşvik" anlamı taşıyacağı vurgulanan açıklamada, İslam ve Arap ülkelerine İsveç'in Müslümanlara yönelik politikaları karşısındaki duruşlarında birlik olmaları çağrısı yapıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika, dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a ve Irak bayrağına saldırıda bulunmuştu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle Irak yönetimi dün İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığına Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da geri çekmesi talimatı vermişti.

AA

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